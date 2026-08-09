Com equipes praticamente formadas por jogadores da base, o Franca Basquete venceu o Osasco por 101 a 52 na noite deste domingo, 9, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Com o resultado, a equipe francana soma duas vitórias no Estadual.
O ala Lucas Siewert foi poupado na partida deste domingo. David Jackson se reapresentou ao clube após férias nos EUA e acompanhou o jogo das arquibancadas.
Comandado por Helinho Garcia, o Franca começou com tudo e abriu 10 a 0, obrigando o técnico Márcio Dias a pedir tempo. O time da casa venceu o primeiro quarto por 36 a 15. Com transição rápida, a garotada francana ampliou a vantagem para 23 pontos e foi para o intervalo vencendo por 55 a 22.
O Franca chegou a abrir 41 pontos de diferença no placar. O Osasco esboçou reação após erros ofensivos dos donos da casa e diminuiu para 33. O terceiro quarto terminou 20 a 15 para o Franca, que vencia por 75 a 37. Com a grande vantagem, os francanos administraram o último período e garantiram a vitória.
Os cestinhas do Franca foram Nicolini, Vini Santos e Vithor Dornelles, todos com 12 pontos, seguidos por Toledo, com 11, e Reynan, com 10. Pelo Osasco, o destaque foi Renan, com 20 pontos.
Agora, o Franca Basquete terá dois compromissos fora de casa. Enfrenta o Paulistano na quarta-feira, 13, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e o Corinthians no sábado, 15, às 16h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
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