Mensagem de Abertura
“Se não houver um idoso na sua casa, compra-o, porque te será de muito proveito” (Provérbio egípcio)
Aniversários
Neste 9 de agosto, mudam de idade o ex-deputado Roberto Engler e Isabel Oliveira... Amanhã, 10, Olívia Manhas, Delduque Caleiro Palma, Joana Bolonha e Agenor Gado... Na terça, 11, Ana Paula Luíza Silva, Deocleciano Rosa e Clarissa (neta do Reginaldo Emídio e Rita)... Na quarta, 12, Cristiane Borges Arruda, Alair Rodrigues de Freitas, João Amélio Coelho e Dr. Rodolfo de Moraes... Na quinta, 13, Daniel Paulo Radaeli... Na sexta-feira, 14, os irmãos Tiago e Carolina Sanches Valerini, Neusa Duarte Puddo, Tunico Garcia e Luís Fanan... E no próximo sábado, 15, Wellington Pires de Lima, Wagner Laurindo (Maguila), Camila Pizzo, Pastor Otávio Pinheiro e Maria Lúcia Vitoriano. Parabéns e um abraço a todos.
Professor e ex-deputado
Hoje, 9, é dia de abraçar o professor de matemática desde o IETC, passando pela USP e Unesp, tendo sido eleito por 8 vezes deputado estadual, até se aposentar e agora descansa ao lado da família, geralmente na sua fazenda. Falo do ex-deputado Roberto Engler, amigo e professor no IETC, além de um bom jogador de futebol e futsal. Casado com a Heliana Figueiredo Engler, curtem agora filhos e netos. Parabéns Roberto, com o nosso abraço a todos vocês.
Pecuarista e presidente da Apae
Vamos agora antecipando os cumprimentos ao Agenor Gado, que também muda de idade amanhã, 10. Empresário e pecuarista, Agenor retornou ao comando da Apae de Franca, onde realiza um trabalho elogiado por seus parceiros. Segue daqui o abraço a ele e sua Adriane Micheletti.
Dicas Práticas
Para tirar buchas antigas da parede: é difícil tirar com a mão ou com alicate. Por isso, você pode girar a ponta de um saca-rolha dentro da bucha. Você puxa e retira a bucha sem dificuldade. Outra dica: omelete no ponto, nem mole nem duro demais, é só juntar o sal quando estiver fritando, senão os ovos amolecem. E para fazer omeletes mais leves e fofas, adicione uma pitada de maisena antes de bater.
Casal amigo
Em tempo de novo ciclo de vida, a amiga Christiane Ferri Borges Arruda Paes, que passou a comandar há algum tempo a floricultura criada pelo seu pai, o conhecido artista das flores Liliko. Casada com o também empresário Alexandre Arruda Paes, são pais do Gabriel e do Matheus. Parabéns e o abraço que se estende a todos.
Padre Wallace e a festa em Cristais
Neste final de semana, outra ótima opção de quermesse festiva acontece na Paróquia de Nossa Senhora D’Abadia, em Cristais Paulista. Será na praça da igreja, com as barracas e comidas típicas. Padre Wallace Aguiar dirigirá a parte religiosa, e sua equipe de colaboradores na parte festiva. Será nos dias 13, 14 e 15.
Tim-Tim
O elegante e simpático casal registra e comemora o aniversário do empresário Alair Rodrigues de Freitas, na quarta desta semana. Ele que é um dos sócios da conceituada Hidromar. Na foto, o Alair, amigo de longa data, com a esposa Edna Oliveira de Freitas. Parabéns e sigam com o sucesso cada vez maior.
Querido casal
Como este amigo aniversaria nesta semana, e por ser querido amigo nosso, vamos antecipando o abraço ao delegado de polícia Daniel Radaeli. Antes de suas muitas atividades na Polícia Civil, Radaeli foi colega nosso algum tempo na comunicação. Vai daqui meu abraço a ele, que aí na foto está ao lado de sua Bel Radaeli. Parabéns ao querido casal.
Co-Piada
A mulher está na praia com o marido, quando passou uma loira com aquele biquininho, a mulher olhou, viu que o marido também olhou, e pediu:
- Amor, você compra um igual pra mim?
E o marido:
- Ah, esse biquininho não fica bem nesse seu corpão, que parece uma máquina de lavar.
A mulher ficou triste na hora, e permaneceu calada. À noite, o marido já foi se aproximando dela na cama, e falou:
- Querida, vamos fazer amor?
E ela lascou:
- Pra lavar essa pecinha sua? Lava na mão mesmo...
Arquivo do Tempo
A foto é de 14 de abril de 1976, por ocasião de uma Noite EP. Convidada especial da Patrícia, a apresentadora Elke Maravilha, sempre muito alegre, tendo ao lado dela, três convidados muito conhecidos, mas que agora já estão no andar de cima. José Paulo Fernandes, conhecido como Têti, jornalista José Correa Neves (jornal Comércio da Franca) e o advogado e escritor Henrique Orlando Marconi.
Esta foto foi feita pelo Paulim Fotografias.
Mensagem Final
“Nem tudo o que interrompe os seus planos veio para prejudicar você. Às vezes, Deus fecha um caminho porque conhece um perigo que seus olhos ainda não conseguem ver.”
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