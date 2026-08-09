Mensagem de Abertura

“Se não houver um idoso na sua casa, compra-o, porque te será de muito proveito” (Provérbio egípcio)

Aniversários

Neste 9 de agosto, mudam de idade o ex-deputado Roberto Engler e Isabel Oliveira... Amanhã, 10, Olívia Manhas, Delduque Caleiro Palma, Joana Bolonha e Agenor Gado... Na terça, 11, Ana Paula Luíza Silva, Deocleciano Rosa e Clarissa (neta do Reginaldo Emídio e Rita)... Na quarta, 12, Cristiane Borges Arruda, Alair Rodrigues de Freitas, João Amélio Coelho e Dr. Rodolfo de Moraes... Na quinta, 13, Daniel Paulo Radaeli... Na sexta-feira, 14, os irmãos Tiago e Carolina Sanches Valerini, Neusa Duarte Puddo, Tunico Garcia e Luís Fanan... E no próximo sábado, 15, Wellington Pires de Lima, Wagner Laurindo (Maguila), Camila Pizzo, Pastor Otávio Pinheiro e Maria Lúcia Vitoriano. Parabéns e um abraço a todos.

Professor e ex-deputado