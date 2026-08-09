Para fechar a programação com chave de ouro, a última participação foi da jornalista e vencedora do último Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, que foi ovacionada pelo público. Dona de muito carisma e espontaneidade, ela contou que, quando recebeu a ligação de Luiza Helena Trajano, chegou a pensar que fosse um “trote”. Mesmo com o convite de última hora, aceitou o chamado para se unir a tantas mulheres incríveis e falar sobre coragem, união e protagonismo feminino. Confesso que me surpreendeu e encerrou o Summit de maneira especial.

Na foto, Ana Paula Renault com a sempre querida e competente Lilian Leandro, responsável pelo Núcleo Institucional do Grupo Mulheres do Brasil.

40 anos de tradição

Há quatro décadas, o gaúcho Luís Conte, ao lado da esposa, Rosemeire Conte, a querida Preta, chegava a Franca com os filhos ainda pequenos e um sonho que ajudaria a transformar o conceito de churrascaria na cidade. À frente da Churrascaria Minuano, o casal trouxe para Franca a tradição gaúcha, aliada à qualidade no churrasco e a um serviço diferenciado, conquistando gerações de clientes e tornando a casa uma verdadeira referência no setor.