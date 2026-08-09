Mulheres em destaque
Um dos grandes acontecimentos da semana foi o Summit Mulheres nas Profissões, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. Idealizado por Luiza Helena Trajano e organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, o encontro reuniu mulheres e homens em torno de um propósito comum: ampliar a presença feminina em posições de liderança e comando nas mais diversas áreas profissionais. Em apenas dois meses de preparação, o evento surpreendeu pela dimensão, organização e prestígio, reunindo grandes nomes e histórias inspiradoras.
Na foto, Luiza Helena Trajano, uma das grandes inspirações do empreendedorismo brasileiro, ao lado de parte do grupo principal do Mulheres do Brasil e da querida Lu, do Magalu. Um registro especial de mulheres que fazem a diferença e inspiram tantas outras.
Franca em peso
A presença francana também foi destaque no Summit Mulheres nas Profissões. Líder e uma das embaixadoras do evento, Eliane Querino esteve entre as palestrantes do primeiro dia, participando do painel “Empreender no Feminino”, ao lado de grandes profissionais, em uma participação que foi um dos destaques da programação.
Na foto, as francanas Eliane Querino e Zezé Rao, ao lado da médica e pesquisadora Margareth Dalcomo, que participou de um dos painéis do Summit Mulheres nas Profissões.
Impactadas
No segundo dia, mais de 40 mulheres do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Franca seguiram para São Paulo, entre elas esta colunista, com grandes expectativas para viver a experiência. E voltaram ainda mais inspiradas, impactadas e “encantadas” com tudo o que o encontro proporcionou. Uma verdadeira imersão em conhecimento, conexões e, sobretudo, na força e no protagonismo feminino.
O grupo foi liderado por Rê Comparini, que cuidou de todos os detalhes com perfeição para a viagem.
Fechando com chave de ouro
Nomes importantes dos mais variados setores passaram pelos diversos palcos espalhados pelo Expo Center Norte durante o Summit Mulheres nas Profissões. Palestras, bate-papos, ações especiais de grandes marcas e muitas outras atrações fizeram do evento um grande sucesso, reunindo mais de 14 mil pessoas.
Olha elaaaa
Para fechar a programação com chave de ouro, a última participação foi da jornalista e vencedora do último Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, que foi ovacionada pelo público. Dona de muito carisma e espontaneidade, ela contou que, quando recebeu a ligação de Luiza Helena Trajano, chegou a pensar que fosse um “trote”. Mesmo com o convite de última hora, aceitou o chamado para se unir a tantas mulheres incríveis e falar sobre coragem, união e protagonismo feminino. Confesso que me surpreendeu e encerrou o Summit de maneira especial.
Na foto, Ana Paula Renault com a sempre querida e competente Lilian Leandro, responsável pelo Núcleo Institucional do Grupo Mulheres do Brasil.
40 anos de tradição
Há quatro décadas, o gaúcho Luís Conte, ao lado da esposa, Rosemeire Conte, a querida Preta, chegava a Franca com os filhos ainda pequenos e um sonho que ajudaria a transformar o conceito de churrascaria na cidade. À frente da Churrascaria Minuano, o casal trouxe para Franca a tradição gaúcha, aliada à qualidade no churrasco e a um serviço diferenciado, conquistando gerações de clientes e tornando a casa uma verdadeira referência no setor.
Ao longo desses 40 anos, a Minuano atravessou diferentes momentos, sempre preservando sua essência: excelência, qualidade e hospitalidade. Um legado construído com muito trabalho, dedicação e, sobretudo, amor por aquilo que se faz.
Um legado que continua
E se a história da Minuano começou com Luís e Rosemeire, ela hoje segue sendo escrita com a mesma dedicação pelas filhas, Daniela e Camila Conte, que assumiram a missão de dar continuidade ao negócio da família e vêm conduzindo a casa com maestria, competência e sensibilidade.
Mais do que administrar uma churrascaria que se tornou referência em Franca, elas preservam uma história familiar construída ao longo de quatro décadas, mantendo vivos os valores deixados pelos pais e, ao mesmo tempo, imprimindo seu próprio olhar à trajetória da Minuano. Quarenta anos depois, a chama continua acesa e o legado da família Conte continua cada vez mais forte.
Na foto, a matriarca Rosemeire Conte, ao lado das filhas Dani e Camila, e do netinho, o xodó da família, Anthony Luís.
Feijoada do Pinheiro
A contagem regressiva para a tradicional Feijoada do Pinheiro, que acontece dia 29 de agosto, no Villa Eventos, já começou, e os últimos ingressos estão sendo disputadíssimos! A loja oficial do evento, localizada no Franca Shopping, ainda tem algumas unidades disponíveis para quem não quer ficar de fora.
Imperdível
Além da tradicional feijoada e de muitas outras delícias, o colunista Anderson Pinheiro preparou uma programação recheada de atrações. O ponto alto, claro, fica por conta do show do grande Péricles, um dos momentos mais aguardados da festa. Os ingressos são limitados e, se eu fosse você, não deixaria para a última hora! Inclusive, nesta semana estarei na loja para garantir minhas camisetas e já entrar no clima.
Sucesso, Anderson! Que venha mais uma edição inesquecível da Feijoada do Pinheiro!
Um dia para inspirar
Os diretores do Kit Noivas, Patrícia Lélis e João Fábio Lourenço, realizam nos dias 11 e 12 de agosto a feira “Um Dia para Inspirar”, voltada para noivos, debutantes, formandos e profissionais especializados. O encontro, que acontece no Espaço Colonial, a partir das 17h, reúne diversos fornecedores e promete uma verdadeira imersão no universo de festas e celebrações, com novidades, experiências e muita inspiração.
Agradeço o convite e desejo muito sucesso a Patrícia, João Fábio e toda a equipe! Que sejam dois dias de grandes encontros e excelentes negócios.
Leka
No dia 6 de agosto, a professora e diretora executiva da Know How Brasil, Leka Querino, comemorou mais um ano de vida cercada pelos pais, Eliane e José Aziz. Leka vem desenvolvendo um trabalho de grande importância à frente da escola, imprimindo sua personalidade e dedicação ao projeto. Para celebrar a data, esteve ao lado do marido, Dermeral Neto, e das filhas, Valentina e Luísa. Parabéns!
Noite especial
Muito bem organizado pela presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, pelo vice-presidente, Denílson Carvalho, e por toda a diretoria, o Baile dos Advogados proporcionou uma noite daquelas para ficar na memória.
Realizado no Espaço Cedro, o evento reuniu profissionais do Direito de Franca em um ambiente elegante e descontraído, com delicioso buffet, Stella Artois geladíssima, drinks, música boa e muita animação. Uma noite especial para celebrar a advocacia e, principalmente, promover encontros e confraternização entre os colegas.
Parabéns, Luiza, Denílson e toda a diretoria, que não mediram esforços para fazer dessa uma das noites mais agradáveis!
Encontro especial
Um dos encontros mais agradáveis da noite foi com o querido casal de amigos, os advogados Roberta Freitas Paulino e José Mauro Paulino, procurador municipal, que estavam acompanhados da filha, a linda Isabela. Entre um bate-papo e outro, muitas recordações de momentos especiais já vividos, boas risadas e aquela alegria gostosa de rever pessoas queridas. E tem mais: eles já confirmaram presença no dia 23 de outubro, quando celebraremos os 51 anos da Noite EP. Será uma alegria tê-los conosco em mais uma edição dessa noite tão especial!
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