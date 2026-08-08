O Franca Basquete entra em quadra neste domingo, 9, Dia dos Pais, em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista 2026. A equipe comandada por Helinho Garcia recebe o Osasco, às 18h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

Apesar da falta de entrosamento e dos erros ofensivos apresentados na estreia, o treinador avaliou o desempenho como acima do esperado. Helinho destacou principalmente a atuação dos jogadores jovens, que vêm ganhando espaço no início do Estadual.

“A cada dia que passa a gente ganha mais confiança, mais força, inclusive os meninos da base que vem crescendo dando a parcela de contribuição deles tendo minutos de jogo”, disse.