O Franca Basquete entra em quadra neste domingo, 9, Dia dos Pais, em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista 2026. A equipe comandada por Helinho Garcia recebe o Osasco, às 18h, no ginásio Pedrocão, em Franca.
Apesar da falta de entrosamento e dos erros ofensivos apresentados na estreia, o treinador avaliou o desempenho como acima do esperado. Helinho destacou principalmente a atuação dos jogadores jovens, que vêm ganhando espaço no início do Estadual.
“A cada dia que passa a gente ganha mais confiança, mais força, inclusive os meninos da base que vem crescendo dando a parcela de contribuição deles tendo minutos de jogo”, disse.
O Franca voltará a jogar mesclado, com atletas da base e parte dos reforços. Entre eles, estão Lucas Siewert, Andrezão e Reynan, que foi o destaque da vitória sobre o Bauru na estreia, com duplo-duplo: 19 pontos e 11 rebotes.
Para Reynan, o time ainda está em fase de entrosamento, mas a vitória inicial e o jogo em casa pesam a favor. “É focar, evoluir cada vez mais, ganhando entrosamento e ganhando os jogos também”, afirmou o jogador.
O campeonato de tiro curto terá turno único na primeira fase. Após o duelo contra o Osasco, o Franca fará apenas mais três partidas em casa. A torcida ainda verá o time no Pedrocão contra Pinheiros, São José e no confronto mais aguardado, contra o Mogi, na última rodada desta fase de classificação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.