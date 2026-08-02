Mensagem de Abertura
“O dia em que o professor passou a ter medo dentro da escola, foi o dia em que o sistema educacional brasileiro confessou seu maior fracasso: perdeu a autoridade para proteger quem ensina e a coragem para responsabilizar quem ultrapassa os limites.” (A.D.)
Aniversários
Mudando de idade hoje, 2, a professora Ana Lúcia Barini Oliveira, sr. José Muniz (funcionário igreja N.S. das Graças), Marcelo Flores, Mariângela Hermógenes Fernandes e professora Maria Tereza Segantin Ludovice... Amanhã, 3, Fabinho Liporoni, Toninho Betarelo, Carlos Magno Nico, José Queiroz, Leondeniz Oliveira Borges e Ana Paula Karan Santana... Na terça, 4, Branco (protético) e Maria das Graças José... Na quarta, 5, Cleide Ribeiro Ferreto, Luís Gustavo de Souza, Wilma Faggioni Bachur e Sidney Elias... Na quinta, 6, colega Laerte Bazon e Alzira Leal Ramos... Na sexta-feira, 7, Beto Monteiro. E no sábado próximo, 8, Titi (alfaiate), Fabiano Pradela e Dalva Pugliesi. Abraço a todos.
Professora Maria Teresa
Hoje, 2 de agosto, é dia de parabenizar a professora Maria Teresa Segantin Ludovice, que festeja nova idade. Ela é a proprietária e diretora do Colégio Toulouse Lautrec, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. Viúva do Dr. Clóvis Ludovice e irmã do Monsenhor José Geraldo Segantin, dedica-se principalmente a fazer o que mais gosta, que é dirigir sua escola. Vai daqui o nosso abraço à professora Maria Teresa.
A Festa no Caetitu
Uma das quermesses mais esperadas na região é aquela realizada no Caetitu, que fica ao lado da estrada que liga Cristais Paulista a Ribeirão Corrente. Ali costumam ser armadas barracas com várias comidas típicas e o disputado leilão de prendas, com leitoas, frangos caipira e bebidas em geral. Fica em frente à capela de Nossa Senhora das Graças e São Pedro, que tem o Frei Chico na direção. A festa está marcada para os próximos dias 14, 15 e 16, sendo sexta e sábado à noite, e domingo com a missa e o leilão. Por ser familiar, é sempre muito agradável.
Dicas Práticas
Alicates e cortadores de unhas, cutículas e lâminas de barbear são objetos que devem ser individuais ou desinfetados quando usados por outras pessoas. Se estiverem contaminados por algum fungo, por exemplo, e se não houver uma esterilização adequada, você poderá ser a próxima vítima de uma micose. Por isso, limpe tudo com álcool ou água e sabão e coloque no sol. Evite guardá-los molhados para não enferrujar.
Comemoração da Diocese
Todos os anos, no mês de agosto, acontece a comemoração festiva da Diocese de Franca, sempre no Ginásio Pedrocão (Professor Pedro Morila Fuentes), onde acontecem os jogos do Franca Basquete. Reúne fiéis das cidades que fazem parte da Diocese de Franca, além de todos os sacerdotes, diáconos e auxiliares, durante a missa ali celebrada pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto. Será no próximo dia 15, um sábado, no horário das 16 horas.
Tim-Tim
Outro que está de idade nova hoje é o amigo Marcelo Flores, que já foi goleiro da Francana, mas agora se dedica à empresa FL Construtora, sendo um de seus dirigentes. Casado com a ex-bancária Heloísa Flores, com quem tem os filhos Vinícius (armador da Unifacisa) e Mari (levantadora do voleibol, time de Barueri). Parabéns ao Marcelo e um abraço a todos.
Grande Chef de Cozinha
Vamos antecipando os cumprimentos à amiga Ana Paula Karam Santana, conhecida e elogiada chef de cozinha, e que inicia novo ciclo de vida amanhã. Ana Paula é casada com o Marcelo Sandoval Santana, e têm o Marcelo Filho. Formam aquele casal finíssimo. Então, parabéns e um abraço a eles.
Querido casal
Em tempo de nova idade, esta semana, terça-feira, a Maria das Graças José, esposa do nosso amigo, o conhecido protético Genésio de Oliveira. Com o nosso abraço, o desejo de que sigam muito felizes. Eles merecem.
Sr. Zé Santeiro: 98 anos
Abraço muito especial desse patrimônio vivo da história de Franca: Sr. José Mozart, e que se tornou conhecido de todos como Zé Santeiro, desde quando comandava a loja de venda de imagens, medalhas e outras peças usadas pelos frequentadores da igreja. Sua loja era justamente na Praça N. S. da Conceição, ao lado da Matriz (agora Catedral). Ele completou 98 anos, e conforme sua afilhada, Tia Rê, está perfeitamente lúcido. Parabéns a ele, e o abraço ao querido Zé Santeiro.
Co-Piada
O pai já andava desconfiado e foi falar com o jovem filho:
- Filho, você anda mexendo com drogas?
- Que isso, pai? Eu mexendo com drogas? Quem te falou isso?
- Ninguém me falou... Foi um passarinho que me contou que você fuma maconha.
- Fumando maconha deve ser o senhor, que anda conversando com passarinho...
Arquivo do Tempo
Esta foto é do mês de julho do ano de 1983. O grande e visionário professor Pedroca havia acabado de imaginar um passeio a pé de Franca até Restinga, e o colocou em prática. Eu trabalhava com ele na época, e posso contar tudo o que ele tinha planejado. Foi um enorme sucesso, até que precisou ser interrompido, e conheço também os motivos. A foto mostra, além do criador do evento, professor Pedroca, os dois prefeitos da época, Sidnei Rocha (de Franca) e Carlos Valim Ferreira (de Restinga), na fila da frente no primeiro passeio. Bons tempos e ótimas recordações.
Mensagem Final
“Se você sentir falta de uma mão amiga, segura na sua outra mão; ninguém fracassa se acreditar em si mesmo.” (Escritor Gibran Khalil Gibran)
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