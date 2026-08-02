Uma das quermesses mais esperadas na região é aquela realizada no Caetitu, que fica ao lado da estrada que liga Cristais Paulista a Ribeirão Corrente. Ali costumam ser armadas barracas com várias comidas típicas e o disputado leilão de prendas, com leitoas, frangos caipira e bebidas em geral. Fica em frente à capela de Nossa Senhora das Graças e São Pedro, que tem o Frei Chico na direção. A festa está marcada para os próximos dias 14, 15 e 16, sendo sexta e sábado à noite, e domingo com a missa e o leilão. Por ser familiar, é sempre muito agradável.

Dicas Práticas

Alicates e cortadores de unhas, cutículas e lâminas de barbear são objetos que devem ser individuais ou desinfetados quando usados por outras pessoas. Se estiverem contaminados por algum fungo, por exemplo, e se não houver uma esterilização adequada, você poderá ser a próxima vítima de uma micose. Por isso, limpe tudo com álcool ou água e sabão e coloque no sol. Evite guardá-los molhados para não enferrujar.

Comemoração da Diocese