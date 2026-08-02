Dia de abraçar uma das grandes referências da educação francana. Diretora executiva do renomado Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Segantin Ludovice celebra nova idade. Incentivadora da arte, da cultura e das boas causas, ela é admirada por sua dedicação, sensibilidade e compromisso com a educação. Em um agradável bate-papo na última semana, contou que prepara muitas novidades para a volta às aulas e um segundo semestre repleto de projetos especiais. Receba meu abraço carinhoso, minha admiração e votos de muito sucesso.

Parabéns ao Centro de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca pelos seus 25 anos de dedicação, amor e solidariedade comemorado no último primeiro de agosto. Ao longo dessa trajetória, vocês têm feito a diferença na vida de tantas pessoas, levando acolhimento, esperança, carinho e dignidade aos pacientes e suas famílias nos momentos em que mais precisam.

Que Deus continue abençoando essa missão tão nobre e cada voluntário que doa seu tempo e seu coração ao próximo.

Em nome da presidente Dalila Barini, estendo minha homenagem a toda a diretoria e aos voluntários, verdadeiros exemplos de generosidade e compromisso com a nossa comunidade. Que venham muitos outros anos transformando vidas!

Legado que inspira