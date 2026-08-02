Educação em destaque
Dia de abraçar uma das grandes referências da educação francana. Diretora executiva do renomado Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Segantin Ludovice celebra nova idade. Incentivadora da arte, da cultura e das boas causas, ela é admirada por sua dedicação, sensibilidade e compromisso com a educação. Em um agradável bate-papo na última semana, contou que prepara muitas novidades para a volta às aulas e um segundo semestre repleto de projetos especiais. Receba meu abraço carinhoso, minha admiração e votos de muito sucesso.
25 Anos
Parabéns ao Centro de Voluntários do Hospital do Câncer de Franca pelos seus 25 anos de dedicação, amor e solidariedade comemorado no último primeiro de agosto. Ao longo dessa trajetória, vocês têm feito a diferença na vida de tantas pessoas, levando acolhimento, esperança, carinho e dignidade aos pacientes e suas famílias nos momentos em que mais precisam.
Que Deus continue abençoando essa missão tão nobre e cada voluntário que doa seu tempo e seu coração ao próximo.
Em nome da presidente Dalila Barini, estendo minha homenagem a toda a diretoria e aos voluntários, verdadeiros exemplos de generosidade e compromisso com a nossa comunidade. Que venham muitos outros anos transformando vidas!
Legado que inspira
Uma manhã marcada por emoção, boas histórias e inspiração durante a inauguração do Auditório Tia Luiza, espaço que eterniza o legado da empreendedora visionária Luiza Trajano Donato, fundadora da rede Magazine Luiza. Localizado na Nave Mãe, a primeira loja da empresa, o auditório foi idealizado pelo competente gerente Luciano Marques, com o valioso apoio da historiadora da rede, Maria Laura Pereira.
Emoção
O encontro reuniu colaboradores que ajudaram a escrever a história do Magalu e tiveram o privilégio de conviver com Tia Luiza. Entre eles, Helena Assis, Angélica Miranda, Nilva Ferreira, Fábio Pagnotti, Bhosco Cordeiro e Ariovaldo Gomes, profissionais que somam entre 23 e 43 anos de dedicação à empresa. Em depoimentos emocionantes, compartilharam lembranças, ensinamentos e valores deixados por Tia Luiza, reforçando o legado de uma mulher que transformou o varejo brasileiro e inspirou gerações. Na foto, Luciano Marques e Maria Laura Pereira ao lado de colaboradores que ajudaram a construir a história do Magazine Luiza.
Presença especial
Entre os convidados da inauguração do Auditório Tia Luiza, destaque para o diretor comercial do Consórcio Magalu, Edvaldo Ferraro, que iniciou sua trajetória profissional ainda muito jovem na empresa e já soma mais de duas décadas de dedicação à rede. Ele prestigiou o evento ao lado da mãe, Lourdes Ferraro, e da tia, Sandra Helena, clientes de longa data do Magazine Luiza e homenageadas durante a solenidade. Os três protagonizam o clique especial desta coluna.
Experiência sensorial
Recebi um convite especial para prestigiar o Arte, Vinho & Gastronomia, que acontece no dia 22 de agosto, das 13h às 17h, no Caribe Gastrobar. A proposta promete uma experiência sensorial única, reunindo degustação de vinhos, harmonização com queijos, risotos, massas e outras criações preparadas especialmente para a ocasião. A programação contará ainda com a participação da artista plástica Gleida Dias, que produzirá uma obra ao vivo, promovendo o encontro entre arte, vinho e gastronomia em um ambiente acolhedor e sofisticado. Agradeço o carinho do casal empreendedor e diretor do Caribe Gastrobar, Pamela Tiney e Ton Pires, pelo gentil convite.
Franca para o mundo
A competente Karina Ferraciolli, gerente de Exportação da Perlatto, representou com excelência a indústria calçadista francana na Missão Comercial realizada no Chile. À frente da estratégia internacional da empresa, ela apresenta a mais recente coleção da marca, reforçando a qualidade, o design e a tradição do calçado produzido em Franca. A iniciativa busca ampliar oportunidades de negócios, fortalecer as exportações brasileiras e consolidar a presença da Perlatto no mercado internacional. E a agenda continua: após o Chile, a empresa seguiu com novas missões comerciais em outros dois países da América do Sul.
Corrente do bem
Recebi o convite para o lançamento oficial da campanha McDia Feliz 2026, que acontece no próximo dia 5 de agosto, no McDonald’s Fraternidade, em Franca. A iniciativa, uma das maiores ações solidárias do país, mobiliza parceiros e voluntários em prol do Hospital do Câncer de Franca, fortalecendo o tratamento de crianças e jovens.
Destaque
Nesta edição, dois dos padrinhos da campanha são os médicos Thais Rubly e Laurence Oliveira, profissionais reconhecidos pela dedicação à medicina humanizada e pelo compromisso com o cuidado ao próximo. Parabenizo todos os envolvidos por mais uma edição dessa importante iniciativa. Embora não possa estar presente devido a compromissos profissionais em São Paulo, deixo meu agradecimento pelo convite e meu apoio a essa campanha que transforma vidas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.