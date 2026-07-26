O último dia 25 de julho foi de celebração para a empresária Keila França, idealizadora e fundadora do Provence SPA. Especialista em promover bem-estar e qualidade de vida, ela transformou seu propósito em um empreendimento que se tornou referência em autocuidado e experiências de excelência. Dona de uma personalidade marcante, Keila reúne inteligência, visão empreendedora, autenticidade e uma energia contagiante, características que fazem dela uma inspiração no universo empresarial. Ao seu lado, o marido e parceiro de vida e de negócios, Ton Meneghini, com quem constrói uma sólida trajetória de sucesso. Grandes parceiros da Noite EP, formam um casal admirável que, sem dúvida, contribui para movimentar e fortalecer o empreendedorismo em Franca. Desejo um novo ciclo repleto de saúde, realizações e ainda mais conquistas. Que você siga iluminando caminhos e inspirando tantas pessoas a viverem com mais equilíbrio, bem-estar e autoestima.

Elas em conexão

Mulheres empreendedoras que desejam ampliar sua rede de contatos, fortalecer seus negócios e impulsionar suas carreiras têm um encontro marcado no dia 3 de agosto, às 19h, no Centro de Educação Empresarial da ACIF. O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) promoverá uma reunião especial de apresentação, pensada para acolher empresárias de diferentes segmentos que acreditam na força do conhecimento, da colaboração e do networking. A programação inclui coffee de recepção, momento de integração, apresentação do Conselho e a palestra “Planejamento Financeiro”, ministrada pela economista e planejadora financeira Adriana Matheus. As inscrições e informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99415-9884. Uma excelente oportunidade para quem deseja crescer, compartilhar experiências e fazer parte de uma rede de mulheres que inspiram e transformam. Na foto, É a Karla Roncari, coordenadora do Empreender, Thalita Rossi coordenadora-geral do CME-ACIF e Mislene Cunha, coordenadora adjunta.