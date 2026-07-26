Reconhecimento nas artes
A artista francana Maria Goret Chagas, membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP), acaba de conquistar mais um importante reconhecimento em sua brilhante trajetória. Por indicação da Acadêmica de Grau Norma Cali, ela foi nomeada para ocupar a Cadeira Livre nº 21, patronímica Galdino Guttman Bicho, da Academia Brasileira de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Talento e superação
Com uma carreira marcada por talento, sensibilidade, superação e dedicação às artes plásticas, Maria Goret segue levando o nome de Franca com orgulho e representatividade. A solenidade de posse acontecerá no final do ano, no Clube Naval, localizado na Avenida Rio Branco, 180, no Centro do Rio de Janeiro. A nomeação, oficializada pela presidente da Academia, Vera Gonzalez, celebra não apenas sua expressiva contribuição artística, mas também uma trajetória inspiradora e admirável. Parabéns por mais esta conquista!
Waléria em festa
A próxima terça-feira será de comemoração para a secretária de Saúde de Franca, Waléria Mascarenhas, que celebra mais um ano de vida. Enfermeira de formação, Waléria construiu uma trajetória marcada pela competência, sensibilidade e dedicação ao serviço público, consolidando-se como uma das principais responsáveis pela condução da saúde no município. A data será celebrada ao lado do marido, Rodrigo, da filha, Walentina, e de familiares. Da coluna, seguem os votos de um novo ciclo repleto de saúde, felicidade, realizações e muitas
Meio século de história
Referência no varejo supermercadista brasileiro, a Rede Savegnago celebra seus 50 anos de uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, inovação e proximidade com seus clientes. Sob a liderança do presidente-executivo Chalim Savegnago e de seus filhos, os diretores Murilo e Rodolfo Savegnago, a empresa segue expandindo sua atuação e consolidando-se, a cada ano, como uma das mais importantes redes do país, sem perder a essência que a tornou a “Rede Forte do Interior”. Para marcar esse jubileu de ouro, a comemoração se estende também aos clientes, com uma campanha especial que distribuirá mais de R$ 6 milhões em prêmios. Cumprimentos à família Savegnago por essa história de sucesso construída ao longo de cinco décadas.
Café entre Mulheres
Recebi um carinhoso convite da empreendedora Isa Rossato, à frente do badalado Empório Rossato e também de uma exclusiva linha de semijoias que conquista uma clientela cada vez mais fiel. No próximo 11 de agosto, às 16h, ela promove o Café entre Mulheres, um encontro pensado para inspirar e fortalecer o universo feminino, reunindo boas conversas sobre autoestima, autocuidado, beleza e bem-estar. A programação contará com palestras de Claudia Paim e Luz Silva, especialista em comportamento humano e relacionamentos, além de um delicioso café, exposição de semijoias e produtos do Luz Essencial, e diversos sorteios para as participantes. As vagas são limitadas. Informações e inscrições pelo WhatsApp (16) 99440-4646.
Diego Figueiredo
Reconhecido internacionalmente como um dos maiores violonistas e guitarristas da atualidade, o francano Diego Figueiredo segue colecionando aplausos pelos mais prestigiados palcos do mundo. Com carreira consolidada e forte atuação nos Estados Unidos, o músico leva o nome de Franca aos quatro cantos do planeta por meio de seu talento e sensibilidade artística. No último dia 23 de julho, celebrou mais um ano de vida. Na foto, Diego durante uma de suas viagens profissionais ao Japão, tendo o imponente Monte Fuji como cenário, uma imagem que traduz, com elegância, a grandiosidade de sua trajetória. Envio meu abraço carinhoso ao querido amigo, com votos de saúde, inspiração e ainda mais sucesso.
Novo ciclo
A SERMACAR celebrou, na manhã de 19 de julho, o primeiro aniversário de sua unidade na Avenida Dom Pedro, ocasião que marcou também um importante momento de sua trajetória. Com mais de 18 anos de atuação, a empresa inicia uma nova fase ao reunir todas as suas operações em um único endereço, consolidando sua presença e reafirmando o compromisso com a qualidade e a excelência no atendimento. A comemoração reuniu colaboradores, clientes, familiares e amigos em um ambiente de confraternização e gratidão. Destaque para o casal empreendedor Flaviane e Michel Soares, que, com visão, dedicação e espírito inovador, seguem escrevendo uma história de sucesso à frente da SERMACAR.
Parabéns
O último dia 25 de julho foi de celebração para a empresária Keila França, idealizadora e fundadora do Provence SPA. Especialista em promover bem-estar e qualidade de vida, ela transformou seu propósito em um empreendimento que se tornou referência em autocuidado e experiências de excelência. Dona de uma personalidade marcante, Keila reúne inteligência, visão empreendedora, autenticidade e uma energia contagiante, características que fazem dela uma inspiração no universo empresarial. Ao seu lado, o marido e parceiro de vida e de negócios, Ton Meneghini, com quem constrói uma sólida trajetória de sucesso. Grandes parceiros da Noite EP, formam um casal admirável que, sem dúvida, contribui para movimentar e fortalecer o empreendedorismo em Franca. Desejo um novo ciclo repleto de saúde, realizações e ainda mais conquistas. Que você siga iluminando caminhos e inspirando tantas pessoas a viverem com mais equilíbrio, bem-estar e autoestima.
Elas em conexão
Mulheres empreendedoras que desejam ampliar sua rede de contatos, fortalecer seus negócios e impulsionar suas carreiras têm um encontro marcado no dia 3 de agosto, às 19h, no Centro de Educação Empresarial da ACIF. O Conselho da Mulher Empreendedora (CME) promoverá uma reunião especial de apresentação, pensada para acolher empresárias de diferentes segmentos que acreditam na força do conhecimento, da colaboração e do networking. A programação inclui coffee de recepção, momento de integração, apresentação do Conselho e a palestra “Planejamento Financeiro”, ministrada pela economista e planejadora financeira Adriana Matheus. As inscrições e informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99415-9884. Uma excelente oportunidade para quem deseja crescer, compartilhar experiências e fazer parte de uma rede de mulheres que inspiram e transformam. Na foto, É a Karla Roncari, coordenadora do Empreender, Thalita Rossi coordenadora-geral do CME-ACIF e Mislene Cunha, coordenadora adjunta.
Legado que inspira
Depois de ter o privilégio de conhecer o espaço em primeira mão, a convite do idealizador do projeto e gerente da Nave Mãe, Luciano Marques, chegou a hora de compartilhar essa novidade com o público. Neste 27 de julho, a partir das 9 horas, será inaugurado o Auditório Tia Luiza, um ambiente que vai muito além de um espaço para eventos: será um verdadeiro convite para conhecer e reviver a história do Magalu. Por meio de uma emocionante linha do tempo, os visitantes poderão acompanhar a trajetória iniciada em 1957 pelos fundadores Dona Luiza e Senhor Pelegrino, passando pela liderança visionária de Luiza Helena Trajano e chegando à gestão de Frederico Trajano. Aberto à visitação pública, o auditório nasce para preservar um legado de coragem, inovação, empatia e compromisso com as pessoas, tornando-se também um espaço dedicado ao aprendizado, aos encontros e à inspiração para as futuras gerações.
Dia de celebrar
Quem celebrou mais um ano de vida foi a querida Maria Ângela Toledo, cercada pelo carinho da família e dos amigos que conquistou ao longo da vida. Esposa do competente advogado Mário Toledo, é uma mãe e avó apaixonada, que faz da dedicação à família uma de suas maiores virtudes. Dona de um coração generoso e de uma elegância discreta, Maria Ângela é daquelas pessoas que estão sempre prontas para estender a mão e acolher o próximo, motivo pelo qual é admirada e querida por todos que têm o privilégio de conviver com ela. Envio os mais sinceros votos de muita saúde, serenidade e incontáveis alegrias neste novo ciclo.
Ana Márcia
Neste 26 de julho, a querida Ana Márcia Alves Cunha celebra mais um ano de vida. Professora aposentada, deixou um legado de dedicação à educação e, até hoje, é lembrada com carinho pelos inúmeros ex-alunos que a admiram e guardam belas recordações de sua trajetória em sala de aula. Sempre atuante, também dedica parte do seu tempo ao Centro de Voluntários, onde exerce, com sensibilidade e generosidade, seu espírito solidário. Apaixonada pela família, pelos amigos e por descobrir novos destinos em boas viagens, Ana Márcia vive a vida com entusiasmo e leveza. Seguem aqui os meus mais sinceros votos de saúde, felicidade e muitas experiências inesquecíveis neste novo ciclo.
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