Para comemorar o aniversário de Maria Izabel Marmol Pizzo, fomos carinhosamente recebidos pela querida família Conte, por quem temos grande admiração. A anfitriã Rosemeire Conte, ao lado das filhas Daniela e Camila, nos proporcionou momentos especiais na tradicional Churrascaria Minuano. A celebração foi marcada por muito carinho, boas conversas, risadas e, claro, pelo churrasco que é referência em Franca e região. Aproveito para registrar que, em agosto, a Churrascaria Minuano celebra seus 40 anos de tradição e excelência, consolidando-se como um dos grandes símbolos da gastronomia regional.

Fest Bar

Na próxima terça-feira, dia 21 de julho, acontece o coquetel de lançamento da 19ª edição do Fest Bar, uma realização do Rotary Club de Franca Imperador, um dos eventos gastronômicos mais aguardados de Franca, que será realizado na sede dos Rotarys. Agradeço, desde já, o gentil convite na pessoa do atual presidente Renato Nardi e de Gustavo Nunes, integrante da comissão organizadora, pela recepção e atenção. Tenho certeza de que esta edição será mais um grande sucesso, reunindo boa gastronomia, confraternização e solidariedade. Em breve, trarei todos os detalhes deste evento que já faz parte do calendário da cidade.