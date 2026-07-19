Tradição que atravessa gerações
Uma das manifestações culturais mais tradicionais de Franca já tem data marcada. A 195ª edição das Cavalhadas será realizada nos dias 1º e 2 de agosto, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, reunindo história, cultura, emoção e um espetáculo que atravessa gerações.
A programação acontece no sábado, dia 1º, às 20h, e no domingo, dia 2, às 14h, levando ao público toda a beleza dessa tradição centenária, que faz parte da identidade cultural francana. Uma excelente oportunidade para reunir a família e prestigiar um dos eventos mais emblemáticos da nossa região.
Parabéns!
No último dia 15 de julho, quem celebrou mais um ano de vida foi Maria Izabel Marmol Pizzo, uma mulher admirável, de fé inabalável e coração generoso. Mãe dedicada, construiu sua trajetória com amor, força e compromisso com a família, sendo um verdadeiro exemplo de cuidado e união. Muito querida por todos, Bel conquista o carinho de quem a conhece com sua acolhida, simplicidade e atenção ao próximo. Que este novo ciclo seja repleto de saúde, paz, alegrias e muitas bênçãos. Com carinho, fica também o meu agradecimento por tudo o que fez e continua fazendo por nossa família. Parabéns e muitas felicidades!
Celebração em família
Para comemorar o aniversário de Maria Izabel Marmol Pizzo, fomos carinhosamente recebidos pela querida família Conte, por quem temos grande admiração. A anfitriã Rosemeire Conte, ao lado das filhas Daniela e Camila, nos proporcionou momentos especiais na tradicional Churrascaria Minuano. A celebração foi marcada por muito carinho, boas conversas, risadas e, claro, pelo churrasco que é referência em Franca e região. Aproveito para registrar que, em agosto, a Churrascaria Minuano celebra seus 40 anos de tradição e excelência, consolidando-se como um dos grandes símbolos da gastronomia regional.
Fest Bar
Na próxima terça-feira, dia 21 de julho, acontece o coquetel de lançamento da 19ª edição do Fest Bar, uma realização do Rotary Club de Franca Imperador, um dos eventos gastronômicos mais aguardados de Franca, que será realizado na sede dos Rotarys. Agradeço, desde já, o gentil convite na pessoa do atual presidente Renato Nardi e de Gustavo Nunes, integrante da comissão organizadora, pela recepção e atenção. Tenho certeza de que esta edição será mais um grande sucesso, reunindo boa gastronomia, confraternização e solidariedade. Em breve, trarei todos os detalhes deste evento que já faz parte do calendário da cidade.
Pedro
Abraços mais que especiais para o querido Pedro Garcia Secco, que comemorou seus 8 anos no último dia 4 de julho. Inteligente, comunicativo, carinhoso e cheio de energia, Pedro é daqueles meninos que encantam a todos por onde passa. A comemoração aconteceu no dia 17 de julho, em uma festa preparada com muito carinho por sua mãe, Laura Ribeiro, reunindo familiares e os amiguinhos mais próximos para momentos repletos de alegria e diversão. Infelizmente não pude estar presente para dar um abraço pessoalmente, mas deixo aqui o meu agradecimento pelo gentil convite e os votos de que Deus abençoe o Pedro com muita saúde, felicidade e um futuro repleto de conquistas.
Solidariedade em clima julino
Foi um grande sucesso a tradicional Festa Julina em prol do Berçário Dona Nina, realizada nos dois últimos fins de semana de julho. A população compareceu em peso, prestigiando o evento e contribuindo com essa importante instituição, que realiza um trabalho exemplar em nossa cidade.
O sucesso da festa também é reflexo da dedicação dos inúmeros voluntários e, em especial, do incansável casal Rosinha e Leonel Aylon, que conduziu a organização com muito empenho e carinho.
Estive presente ao lado dos amigos e diretores da MedClin, Noedi e Samuel Freitas, para prestigiar essa causa que tanto admiramos e, claro, saborear as deliciosas comidas preparadas para a ocasião.
Na foto, a anfitriã Rosinha Aylon ao lado de Noedi e Samuel Freitas. Parabéns a todos pela organização impecável.
Autêntico Arraiá
Não poderia deixar de registrar a autêntica e animada festa julina da qual participei no último dia 11 de julho, realizada em uma belíssima chácara nos arredores de Franca. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes: da decoração impecável às brincadeiras típicas, da música animada às deliciosas comidas que deram um sabor especial à celebração.
Confesso que fazia muitos anos que não participava de um arraiá tão tradicional e acolhedor. Meu agradecimento especial às irmãs Kenya Pires, Karina Pires e Sandra Andrade, que, tipicamente trajadas, receberam os convidados com muito carinho e, ao lado de toda a família, organizaram uma festa inesquecível. Na foto, Kenya e o marido Carlos Augusto.
Foi uma noite de alegria, reencontros e boas lembranças. Esse arraiá foi bom demais!
Estou Contigo
Franca acaba de ganhar um projeto que une inovação, fé e cuidado com as pessoas. O Estou Contigo é um aplicativo desenvolvido para oferecer um primeiro espaço de acolhimento, escuta e orientação àqueles que precisam conversar, organizar os pensamentos ou encontrar uma palavra de esperança diante dos desafios da vida.
Na foto, a idealizadora e desenvolvedora do projeto, Fúlvia Nassif, ao lado de Celita Benedini incentivadora do Estou Contigo, durante o lançamento oficial, realizado neste sábado, 18 de julho.
Acolhimento
Criado em Franca com o apoio da Diocese de Franca, o aplicativo utiliza inteligência artificial como ferramenta de apoio, sempre fundamentada em valores humanos e na espiritualidade cristã católica. Além da escuta inicial, a plataforma permite pedidos de oração e oferece reflexões que aproximam a fé da vida cotidiana. O projeto está em fase de testes e convida a comunidade a conhecer a iniciativa, experimentar o protótipo e contribuir com sugestões por meio do site estoucontigo.com.
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