Mensagem de Abertura
“Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar” (João Guimarães Rosa)
Aniversários
Neste 19 de julho, minha neta Marina Rodrigues Lima completa seus lindos 20 anos... Amanhã, 20, quem muda de idade é a Sheila Toledo Yunes, o Aniz Nassif Neto, Paulo Xavier, Pastora Miriam, o médico Carlos Waldemar Mota Caleiro, Vera Diogo e Taninha Rodrigues... Na terça, 21, Claudinei Jacobine, Wander Barbosa (Dim), Toninho Verzola, Wanderlei Alves da Silva, Beto Chagas, Dim Zinader e professora Rachel Lambert... Quarta, 22, Paulo Roberto Gaspar (Gasparzinho da Francana)... Na quinta, 23, Valdecir Pagnan, Diego Figueiredo e colega Renato Vale... Na sexta-feira, 24, sobrinha Maria Cristina Maníglia de Melo, médica Daniela Sardini, Clesinho Nascimento, Antônio Carlos Ribeiro e Luís Vergara... E no próximo sábado, 25, médica Eneida Meira Maníglia, Isabela Spereta Moscardini, Marco Garcia e Marcos Coelho (supermercado). Parabéns e um abraço a todos.
Marina, linda morena
Não é apenas por ser minha neta, mas essa linda morena é que completa seus 20 anos hoje. Já é meio médica, por estar cursando o segundo ano do curso de medicina da Faculdade Unifran. Essa jovem, menina-mulher, é filha do Luís Carlos Lima e da minha filha, Roberta Sanches Rodrigues. Um beijo, querida Nina, e que Deus sempre a abençoe.
Casal querido e dinâmico
Temos uma grande admiração por esse casal que reúne simpatia e dinamismo. Há muitos anos dirigindo a conhecida Padaria Estrela, que desde cedinho até à noite, atende a clientela com os pães e frios da melhor qualidade, e sempre com a mesma atenção. Falo do Paulo Xavier e dona Josefina Clarete Xavier, e que agora já podem contar com o apoio constante do seu filho, o jovem senhor Alex Xavier. Abraço ao amigo Paulo Xavier pela nova idade e parabéns a todos.
Dicas Práticas
Cuide bem da escova de seus cabelos. Uma escova suja, além de anti-higiênica, pode comprometer o penteado. Que tal, uma vez por semana, remover os fios de cabelos que ficaram presos nas cerdas? Com o auxílio de uma pinça, a remoção será ainda mais fácil. Depois, lave bem com sabonete neutro e uma escovinha de dente infantil e deixe secar ao sol. O calor vai acabar com eventuais fungos e germes que tenham ficado na escova.
Parabéns, doutor!
Quem começa novo ciclo de vida é o conhecido e competente médico oftalmologista, Carlos Waldemar Mota Caleiro. Ele segue brilhantemente a carreira de seu pai, saudoso médico, e da professora dona Laura Mota Caleiro, que aliás foi minha professora no 4º ano primário do IETC. Parabéns ao amigo Carlos Waldemar, e o abraço à sua Manita, filhas, genros e netos.
Comandante do Salão de Beleza VL
O público feminino, em sua maioria, conhece admira e frequenta o Salão de Beleza VL, que tem à frente a profissional Vera Lúcia Lopes que cuida dos cabelos e o visual das freguesas, naturalmente com o apoio de sua equipe de cabeleireiras e maquiadoras. Desde sexta-feira,17, ela tem recebido o abraço de suas freguesas por mais um ano de vida e de trabalho. Na foto, a Vera com a filha, a bancária Cláudia Lopes Melo. Abraços.
Aquele Abraço
Vai daqui também meu abraço ao amigo, empresário do ramo calçadista, Wilton Melo Fernandes, que ontem passou para uma nova idade. Parabéns, meu caro Tom, e um beijo também para a nossa querida Roberta. Tim-Tim, vamos comemorar.
51 anos como médico
O médico neurologista Dr. Marco Aurélio Ubiali, completou no último dia 12 deste mês de julho, 51 anos de formado em medicina pela Universidade Federal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, superando o Jubileu de Ouro. Além da neurologia, é especializado no estudo do sono. Nesse meio tempo, já esteve como deputado federal. Parabéns e um abraço ao Dr. Ubiali.
Co-Piada
Três amigos saíram para uma pescaria. Lá chegando, enquanto arrumavam as coisas, um deles comentou:
- Essa pescaria vai me custar caro. Tive que prometer para minha mulher que vou almoçar domingo com a minha sogra.
O outro emendou:
- E eu, tive que prometer para a minha mulher que vou lavar a louça do jantar durante uma semana”
O terceiro falou:
- Pra mim saiu de graça... Hoje quando acordei, falei pra minha mulher: ‘Acordei com vontade de passar o dia fazendo amor com você ou pescando? O que você prefere, meu bem?’
Arquivo do Tempo
Quem se lembra do já saudoso Frei Simão Azpeitia, que foi um dos primeiros vigários da igreja de Nossa Senhora das Graças, em Franca. Sempre bastante alegre e simpático, gostava de uma pescaria quando tinha alguma folga. Esses dois meninos, que agora já devem ser vovôs, aí ao lado do Frei Simão: Carlinhos e Luizinho Meletti.
Mensagem Final
Se você perdeu o ônibus, não reclame, talvez tenha evitado um acidente. Se já foi rejeitado, talvez tenha sido poupado do lugar errado. Agradeça a Deus pelos livramentos.
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