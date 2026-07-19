Temos uma grande admiração por esse casal que reúne simpatia e dinamismo. Há muitos anos dirigindo a conhecida Padaria Estrela, que desde cedinho até à noite, atende a clientela com os pães e frios da melhor qualidade, e sempre com a mesma atenção. Falo do Paulo Xavier e dona Josefina Clarete Xavier, e que agora já podem contar com o apoio constante do seu filho, o jovem senhor Alex Xavier. Abraço ao amigo Paulo Xavier pela nova idade e parabéns a todos.

Dicas Práticas

Cuide bem da escova de seus cabelos. Uma escova suja, além de anti-higiênica, pode comprometer o penteado. Que tal, uma vez por semana, remover os fios de cabelos que ficaram presos nas cerdas? Com o auxílio de uma pinça, a remoção será ainda mais fácil. Depois, lave bem com sabonete neutro e uma escovinha de dente infantil e deixe secar ao sol. O calor vai acabar com eventuais fungos e germes que tenham ficado na escova.

Parabéns, doutor!