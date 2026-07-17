17 de julho de 2026
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MAJOR NICÁCIO

Motociclista fica ferido após carro cortar sua frente em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Local do acidente isolado na avenida Major Nicácio, em Franca
Local do acidente isolado na avenida Major Nicácio, em Franca

Um motociclista ficou ferido na noite desta sexta-feira, 17, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a moto seguia no sentido Centro–região Sul quando teve a frente cortada por um carro que realizava uma conversão, provocando a colisão.

O impacto arremessou o motociclista ao solo. No momento do acidente, o fluxo de veículos era intenso devido ao horário de pico, o que provocou lentidão no trânsito na região.

A vítima sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento de uma equipe de resgate. Em seguida, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Causas serão investigadas

O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local até o encerramento da ocorrência.

A Polícia Militar registrou o acidente. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

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