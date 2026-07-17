Um motociclista ficou ferido na noite desta sexta-feira, 17, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a moto seguia no sentido Centro–região Sul quando teve a frente cortada por um carro que realizava uma conversão, provocando a colisão.
O impacto arremessou o motociclista ao solo. No momento do acidente, o fluxo de veículos era intenso devido ao horário de pico, o que provocou lentidão no trânsito na região.
A vítima sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento de uma equipe de resgate. Em seguida, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Causas serão investigadas
O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local até o encerramento da ocorrência.
A Polícia Militar registrou o acidente. As circunstâncias da colisão serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.