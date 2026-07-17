Um motociclista ficou ferido na noite desta sexta-feira, 17, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a moto seguia no sentido Centro–região Sul quando teve a frente cortada por um carro que realizava uma conversão, provocando a colisão.

O impacto arremessou o motociclista ao solo. No momento do acidente, o fluxo de veículos era intenso devido ao horário de pico, o que provocou lentidão no trânsito na região.