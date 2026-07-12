O Grupo Mulheres do Brasil promove, nos dias 4 e 5 de agosto, em São Paulo, o Summit Mulheres nas Profissões, considerado o maior encontro do país dedicado ao protagonismo feminino no mercado de trabalho. A expectativa é reunir cerca de 10 mil participantes em uma programação voltada à liderança, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento profissional. Na foto duas das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena e Eliane Querino (grande líder do Núcleo Franca e uma das embaixadoras do grande evento).

Mais do que um evento, o Summit se consolida como uma plataforma de transformação, reforçando a atuação do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 180 projetos em mais de 20 países, com iniciativas voltadas à equidade de gênero, ao combate à violência contra a mulher e à aceleração de carreiras. “O Summit Mulheres nas Profissões nasce para acelerar mudanças reais. Não estamos falando apenas de discutir o futuro, mas de construir caminhos concretos para que mais mulheres ocupem espaços de liderança e protagonismo no Brasil”, destaca a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano.

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O evento acontece nos dias 4 e 5 de agosto, a partir das 9h, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. A programação contará com nomes como Luiza Helena Trajano, que dispensa apresentações; a jornalista Ana Paula Padrão; a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle; e Juliette, artista multifacetada, empresária e apresentadora, além da participação das maiores empresas de diversos setores do Brasil.