Summit Mulheres
O Grupo Mulheres do Brasil promove, nos dias 4 e 5 de agosto, em São Paulo, o Summit Mulheres nas Profissões, considerado o maior encontro do país dedicado ao protagonismo feminino no mercado de trabalho. A expectativa é reunir cerca de 10 mil participantes em uma programação voltada à liderança, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento profissional. Na foto duas das fundadoras do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena e Eliane Querino (grande líder do Núcleo Franca e uma das embaixadoras do grande evento).
Transformação e construção
Mais do que um evento, o Summit se consolida como uma plataforma de transformação, reforçando a atuação do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 180 projetos em mais de 20 países, com iniciativas voltadas à equidade de gênero, ao combate à violência contra a mulher e à aceleração de carreiras. “O Summit Mulheres nas Profissões nasce para acelerar mudanças reais. Não estamos falando apenas de discutir o futuro, mas de construir caminhos concretos para que mais mulheres ocupem espaços de liderança e protagonismo no Brasil”, destaca a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano.
Imperdível
O evento acontece nos dias 4 e 5 de agosto, a partir das 9h, no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. A programação contará com nomes como Luiza Helena Trajano, que dispensa apresentações; a jornalista Ana Paula Padrão; a jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle; e Juliette, artista multifacetada, empresária e apresentadora, além da participação das maiores empresas de diversos setores do Brasil.
Ainda há vagas. Corra e faça sua inscrição! Mais informações e o link para inscrição estão disponíveis no Instagram @summitmulheresnasprofissoes. Imperdível!
Laís
Neste dia 12 de julho, os cumprimentos especiais seguem para Laís Di Filippo de Mello, que celebra mais um ano de vida cercada pelo carinho da família e dos amigos. Fonoaudióloga dedicada e reconhecida por seu trabalho na ecoterapia e na equitação, Laís construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo, sensibilidade e compromisso com o cuidado ao próximo. Esposa, mãe, filha e amiga sempre presente, ela é admirada pela forma como concilia sua vida pessoal e profissional com leveza e dedicação. Na foto, Laís recebe o carinho do marido, Gustavo Granero Cordeiro, e dos filhos Matheus, João Pedro e Beatriz, que tornam esta data ainda mais especial.
Mérito reconhecido
A presidente do Centro de Voluntários da Saúde, Dalila Barini, foi uma das homenageadas da noite de 8 de julho, ao receber a Medalha de Mérito Social, concedida pela Academia Francana de Letras, na modalidade Ação Social. A honraria reconhece os relevantes serviços prestados por Dalila à comunidade, por meio de sua atuação incansável em prol do voluntariado e da assistência social. A solenidade foi realizada no auditório do Senac, reunindo autoridades, acadêmicos, familiares e convidados para celebrar personalidades que fazem a diferença na sociedade francana. Um reconhecimento mais do que merecido a quem dedica seu tempo e sua liderança ao cuidado com o próximo. Na foto, Dalila com o presidente da Academia, Carlos Roberto Goulart.
Convite especial
Recebi com muita alegria o gentil convite da presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, e de sua dedicada diretoria para prestigiar o tradicional Baile da Advocacia, que será realizado no próximo 1º de agosto, no belíssimo Espaço Cedro. Agradeço pela distinção e pela lembrança. Tenho certeza de que será uma noite memorável, preparada com muito carinho e dedicação.
Na foto, a presidente Luiza Gouvêa ao lado de sua competente diretoria, que não tem medido esforços para fazer deste evento um grande sucesso.
Parabéns
Hoje os cumprimentos especiais vão para o querido amigo Júnior Assunção, chef de cozinha talentoso, profissional multifacetado e uma daquelas pessoas que conquistam todos ao seu redor com sua alegria, generosidade e dedicação. Sempre participativo e apaixonado pelo grupo Cangoma, Júnior é presença marcante no grupo. Um verdadeiro exemplo de entusiasmo, amizade e talento.
Na foto, Júnior ao lado de seu companheiro, o arquiteto Jouviã Magno. Que este novo ciclo seja repleto de felicidade, saúde e muitas realizações!
Nova conquista
A rede de farmácias DrogaFarma celebrou, no último dia 6 de julho, mais um importante capítulo de sua trajetória com a inauguração de sua 45ª loja. A nova unidade está estrategicamente localizada ao lado do Hospital Regional, na Avenida São Vicente, reforçando o compromisso da empresa em oferecer ainda mais comodidade e atendimento de qualidade à população.
Sucesso
A cerimônia de inauguração contou com a presença do fundador, Ébio Pedroza, acompanhado de sua família, cuja participação ativa tem sido fundamental para o crescimento e a consolidação da rede. O evento reuniu empresários, autoridades, parceiros e convidados de destaque de Franca e região, marcando a ocasião em um clima de celebração, reconhecimento e otimismo pelos novos desafios e conquistas da DrogaFarma. Na foto os irmão Ébio e Ézio com o diretor regional de saúde, médico Dr. Ricardo Bessa e o conceituado médico vascular Dr. Fernando César Raymundo.
No Reino Unido
A professora Marisa Brunherotti, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade de Franca (UNIFRAN), realiza visitas técnicas acadêmicas às universidades de Cambridge e Oxford, no Reino Unido, com o objetivo de ampliar a cooperação científica internacional. A primeira agenda aconteceu em 9 de julho, no Rosie Hospital, em Cambridge. A próxima visita está programada para 27 de julho, no Departamento de Pediatria da Universidade de Oxford.
Missão
A missão internacional conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e visa fortalecer parcerias científicas e expandir a cooperação internacional para o desenvolvimento do Programa Universo Prematuro®. A iniciativa já realizou mais de 1.000 atendimentos gratuitos a crianças nascidas prematuras e seus familiares, em parceria com a Pastoral do Menor em Franca. Sucesso!
47 Anos
A Record Interior Franca/Ribeirão Preto celebra seus 47 anos de trajetória, levando informação, entretenimento e credibilidade para milhares de telespectadores da região. Uma história construída com dedicação, compromisso e, principalmente, pelo talento e empenho de todos os seus colaboradores, que diariamente fazem a diferença. Um reconhecimento especial ao diretor executivo Adriano Freitas, pela liderança e pelo trabalho à frente da emissora, contribuindo para o fortalecimento da marca e para a excelência da programação.
Parceria
Também celebro com muito carinho a oportunidade de fazer parte dessa história por meio do meu programa Record em Revista, exibido aos domingos, às 9h30, pela mesma emissora, levando aos lares da nossa região informação, entrevistas e conteúdos especiais.
Parabéns a toda a equipe da Record Interior Franca/Ribeirão Preto por essa importante conquista. Que venham muitos anos de sucesso!
Raquel
Que também marcou a folhinha essa semana foi a empresária Raquel Comparini Fuzisawa, uma das diretoras da GIMMA Ornamentos, que comemorou mais um aniversário no último 11 de julho. Competente, dedicada e sempre atuante nos negócios da família, Raquel também se destaca pela simpatia e pelo carinho com que conduz sua vida pessoal. A data foi celebrada ao lado do marido, Douglas Mancini, e dos filhos, João Lucas e Enzo. Que o novo ciclo seja repleto de saúde, felicidade, realizações e ainda mais conquistas, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Parabéns!
Nova liderança
Em uma noite marcada pelo companheirismo e pelo espírito de servir, o Rotary Club de Franca Imperador realizou, no último 7 de julho, a solenidade de transmissão de posse de sua nova diretoria para o ano rotário 2026/2027.
Na ocasião, o então presidente, o empresário Leandro Carrijo, passou o tradicional bastão ao novo presidente, Renato Nardi, que assume a missão de conduzir o clube dando continuidade ao relevante trabalho desenvolvido em prol da comunidade. A cerimônia reuniu rotarianos, familiares e convidados em um clima de confraternização e renovação de propósitos.
Dedicação
Parabéns a Leandro Carrijo pela dedicação e pelo trabalho realizado durante sua gestão, e votos de pleno sucesso a Renato Nardi nesta nova jornada à frente do clube.
Na foto, o novo presidente Renato Nardi ao lado da namorada, Marília Ribeiro de Aquino, e o ex-presidente Leandro Carrijo com sua amada, Karol Santos.
Feijoada do Pinheiro
A expectativa só aumenta para a tradicional Feijoada do Pinheiro, que acontece no próximo 29 de agosto, no elegante Villa Eventos. Além da famosa feijoada e de um cardápio repleto de delícias, a festa promete muita música, atrações especiais, surpresas e o grande show de Péricles, um dos maiores nomes do samba e pagode do país.
Bom demais
As vendas seguem em ritmo acelerado e, para quem ainda não garantiu o convite, uma boa oportunidade são os plantões especiais realizados aos sábados de julho no Atlântico Bar, com almoço, feijoada e muito samba. Vale a pena correr para assegurar presença em um dos eventos mais aguardados do calendário social. Na foto, Anderson Pinheiro ao lado dos parceiros do Atlântico , Elton Menedez, Andreia Espina e Matheus Espina, que estão à frente da organização dessa grande festa.
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