Durante muitos anos, Luís Cláudio Bassoteli foi uma das vozes mais bonitas e conhecidas no rádio de Franca, especialmente no FM. Foi também o responsável pelo MIS-Museu da Imagem e do Som, na época em que havia um considerável acervo de imagens e som. Infelizmente, não teve um substituto para mantê-lo como no começo. Luís passa para uma nova idade nesta terça-feira, e nesta foto (já de alguns anos), ele aparece ao lado de outro grande nome do rádio, o animador sertanejo Zé Rasteiro. Parabéns ao Luís e o abraço aos dois colegas e amigos.

Dicas Práticas

O sal ajuda a manter a cor das roupas e não deixa desbotar. Se puser um pouco de sal na máquina ou no tanquinho. Outra dica: As escamas de peixe soltam-se melhor, se o peixe for mergulhado por alguns minutos em água quente, E mais: Amaciante com álcool é desinfetante. Depois que você limpar a casa, borrife essa mistura e a casa ficará perfumada.

Parabéns, doutor Márcio!