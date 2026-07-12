Mensagem de Abertura
“O desrespeito ao professor retrata a decadência de uma sociedade” (Professor Doutor Luís Roberto Prandi)
Aniversários
Neste 12 de julho, passam para uma nova idade o Caio Pessoni Borges, Terezinha Santiago e Luís Carlos Gomes... Amanhã, 13, Edinaldo Balduino Miranda, Bel Balirio e médico Cirilo Barcelos Filho... Na terça, 14, Luís Cláudio Bassoteli, Leila Hadad e Miguel Jorge Neto... Na quarta, 15, Célio Peres Chimelo, Maria Izabel Marmol Pizzo, jovem João Franchini Correa Neves, delegado Márcio Murari e Lúcia Paulino Sanches... Na quinta, 16, minha neta Maria Eduarda Salgado Rodrigues, nos seus 6 anos... Na sexta-feira, 17, Rodrigo Henrique Oliveira, Vera Lúcia Lopes e Maria Salete Pedigone Nascimento... E no próximo sábado, 18, Di Orsini, Ademis Marini, empresário Wilton Melo Fernandes, Fátima Andrade Pires e Marisa Porta. Parabéns e abraço a todos.
Chegando aos 6 anos
Será na quinta, 16, desta semana, o aniversário da minha netinha querida e muito linda, Maria Eduarda Salgado Rodrigues. Vai daqui o beijo do papai Valdes Júnior e da mamãe Caroline Salgado, dos avós e toda a família, desejando constante saúde, e que Deus a abençoe sempre. Um beijo de todos nós, querida Duda, e siga muito feliz. Te amamos.
Luís Cláudio, the voice
Durante muitos anos, Luís Cláudio Bassoteli foi uma das vozes mais bonitas e conhecidas no rádio de Franca, especialmente no FM. Foi também o responsável pelo MIS-Museu da Imagem e do Som, na época em que havia um considerável acervo de imagens e som. Infelizmente, não teve um substituto para mantê-lo como no começo. Luís passa para uma nova idade nesta terça-feira, e nesta foto (já de alguns anos), ele aparece ao lado de outro grande nome do rádio, o animador sertanejo Zé Rasteiro. Parabéns ao Luís e o abraço aos dois colegas e amigos.
Dicas Práticas
O sal ajuda a manter a cor das roupas e não deixa desbotar. Se puser um pouco de sal na máquina ou no tanquinho. Outra dica: As escamas de peixe soltam-se melhor, se o peixe for mergulhado por alguns minutos em água quente, E mais: Amaciante com álcool é desinfetante. Depois que você limpar a casa, borrife essa mistura e a casa ficará perfumada.
Parabéns, doutor Márcio!
Vamos antecipando o abraço de muita amizade ao competente delegado de polícia, Dr. Márcio Murari, que passa para uma nova idade na próxima quarta-feira,15 de julho. Ele é o titular da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, sempre com aquele trabalho atuante. Vai aproximando-se da sua aposentadoria, mas como gosta do que faz, continua na ativa. Abraço ao amigo Dr. Márcio.
Na cobertura da Copa
O grande ponteiro esquerdo Denílson, que brilhou no Palmeiras e na Seleção, agora é titular do SportTV do grupo Globo, depois de 14 anos na Band, cobrindo a Copa do Mundo. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, quando de uma visita ao Allianz Parque, há algum tempo em São Paulo. Pessoa das mais simpáticas, justifica o interesse das emissoras pelo seu concurso. Uma pena que a Copa não veio para o Brasil, mas ele segue dando o seu recado, contando tudo.
Pique-Pique
Hoje é dia de estar abraçando o jovem Kaio Pessoni Borges, por mais um novo ciclo de vida. Ele é filho do nosso colega de muitos anos, Reinaldo Correa Borges e da Renata, e papai da Isis, que é o xodó da casa. Parabéns ao Caio, e siga muito feliz.
Vida longa e feliz
Na última semana, foi aniversário da nossa querida cunhada, Antônia Sanches Maníglia, que alcançou a imponente marca dos 94 anos, bastante lúcida e sempre simpática. Antônia, ou Tonha, viveu em Franca durante muitos anos, e agora reside mais em Ribeirão Preto, com a filha Cristina e o genro Tonico. O abraço de todos nós, e obrigado pelo carinho.
Costumes indígenas
Ali bem perto de Porto Seguro, onde estivemos recentemente, tem uma reserva de índios Pataxós, que falam de seus costumes, alguns deles muito interessantes. Como por exemplo, a partir dos 12 anos podem se interessar pela garota, e o sinal é jogar uma pedrinha nela. Se devolver, é o sinal de começar o namoro. Quando firmam, o namorado tem que cortar um tronco do tamanho da garota, e deve carregá-lo numa cerimônia. Se deixar cair, o noivado é desfeito. Todos os casamentos, apenas no dia 1º de agosto. Foto mostra um grupo deles, e à frente um casal que conhecemos no resort onde estivemos, o casal GG e esposa, lá de Orlândia.
Co-Piada
O nosso querido mineirinho ganhou um smartphone num sorteio na quermesse da igreja. Quando subiu no palanque pra receber o prêmio, o padre perguntou:
- Senhor José, o que o senhor vai fazer com esse Smartphone que ganhou?
- Uai... seo padre, o fone vai ficar pra eu ligar pros amigos, e o smart vou dar pra mim muié passar nas unhas...
Arquivo do Tempo
A foto é da época em que o Coronel Brandão era o comandante do 15º Batalhão de Polícia, e um dia ele falou: “Valdes, sei da sua amizade e carinho com o professor Pedroca. O filho dele, do segundo casamento, é soldado da nossa Companhia do 15ºBPM, e vou leva-lo para você conhecer”. E assim ele fez. Estiveram na Rádio Difusora, e pude conhece-lo e fotografá-lo. Quem conheceu o grande Pedroca, se lembra do característico ”furinho” no queixo, como ele tinha, que era marca registrada. Foi muito bom conhecê-lo. Não sei se ainda está no batalhão, mas seria muito bom revê-lo ou ter notícias.
Mensagem Final
Se for preciso parar, pare para orar, nunca para desistir. Uma pausa com Deus, é o recomeço certo pra tudo.
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