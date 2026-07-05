Amarja
Tive o prazer de conhecer recentemente a Amarja - Associação Mão Amiga Recanto Janaína, que ajuda famílias a vencer a dependência química. Fui recebida para um bate-papo muito especial, cheio de histórias e significados, pelo atual presidente da associação, Lécio Honorato; uma das diretoras, Gabriela Dalcin; e pelo responsável administrativo, Júnior Frutuoso. Eles me contaram um pouco sobre os 20 anos de história que marcam a instituição, mantendo os diferenciais de acolhimento humanizado, com o tratamento ambulatorial e o trabalho de prevenção ao uso de drogas nas escolas.
Legado
O propósito de acolher, oferecer uma escuta e um atendimento humanizado para os assistidos. Essa essência vem dos fundadores, que esse time incrível faz questão de manter e honrar, especialmente o legado de Edna Honorato. Edna foi uma das responsáveis pela implementação e consolidação do Consórcio Magalu. Hoje, muito saudosa e respeitada, continua sendo o alicerce de toda a diretoria e dos colaboradores. Sendo um incentivo para que eles continuem nesta importante e desafiadora função.
Educação
O principal trabalho que a Amarja desenvolve hoje é o importante projeto “Cuidar Já”, voltado para alunos da rede estadual. O projeto envolve conscientização, diálogo, reflexões, trocas de experiências, dinâmicas e a construção de vínculos. Além dos alunos, ele inclui professores, diretores, a equipe escolar e as famílias, visando fortalecer uma rede de cuidado, prevenção e acolhimento. O projeto vem sendo reconhecido com muito respeito, e os próprios diretores das escolas estão procurando a Amarja para que ele seja aplicado em suas instituições. A associação é sem fins lucrativos e conta com a ajuda de empresas e da população. Quem estiver lendo esta coluna e se sensibilizar com a importância deste belo projeto pode entrar em contato através do WhatsApp: (16) 99794-0795.
Bhosco
Ele é aquele amigo de todas as horas, competente e muito querido. Hoje, é membro da diretoria do Conselho do Grupo Magalu e, durante anos, foi o diretor comercial da maior rede varejista do Brasil, tendo criado algumas das campanhas mais importantes da rede, como a Liquidação Fantástica, por exemplo. Falo do meu “padrinho” de profissão, que continua me apoiando e incentivando, João Bhosco Cordeiro, que foi quem me incentivou a fazer minhas primeiras aparições na TV como apresentadora. Ele comemora nova idade no dia 7 de julho, ao lado da esposa Luciana, dos filhos Gustavo e Clara (a filha Maira reside na Alemanha) e demais familiares. Parabéns, grande Bhosco! Muita saúde e alegrias em sua vida.
Museu Vivo
Falando em Magalu, o piloto fantástico da Nave Mãe, Luciano Marques, gerente da loja 1 do Magazine Luiza, me convidou para conhecer em primeira mão o espaço que está construindo com a história da empresa: o Museu Vivo Magazine Luiza. O museu mostra momentos desde a fundação, com a empreendedora e visionária, a muito saudosa tia Luiza Trajano Donato, e seu esposo, Pelegrino Donato, passando pelos momentos mais importantes da empresa até os dias atuais.
Encantada
O projeto está em fase final, mas confesso que fiquei encantada e muito emocionada, já que o Magalu faz parte da história da minha família e de toda a nossa Franca. Marques conta com o apoio fundamental da historiadora Maria Laura Pereira. Parabéns, Marques! Amei o convite e a proposta de imortalizar essa linda história. O espaço está localizado na Nave Mãe e, em breve, trarei novas informações.
Silvia
Hoje é dia de abraçar a pedagoga e diretora da Escola Afeto & Cia, Silvia Vilhena Pizzo Conterato, esposa do engenheiro e empresário Alan Conterato, e mamãe apaixonada da Maria e do Marcelo. Silvia é daquelas pessoas que executa com maestria tudo o que se propõe a fazer. Dedicada, apaixonada, presente e muito querida por todos que a rodeiam, comemora sua nova idade cercada de muito amor. Envio, através da coluna deste domingo, meu abraço cheio de carinho. Parabéns!!!
Última semana
Última semana da tradicional Festa Julina do Berçário Dona Nina! Neste domingo, ainda tem festa das 12h às 16h, e na quinta-feira, dia 9 de julho, a festa volta com força total. Estes primeiros dias foram de muito sucesso, e a expectativa de Rosinha Aylon e de todos os envolvidos está muito boa. Comidas, bebidas e muita música de qualidade aguardam você e sua família para juntos viverem momentos de alegria, além de ajudar o Berçário. A festa acontece de quinta a sábado, das 19h às 23h, e no domingo, dia 12, último dia, das 12h às 16h. Lembrando que a festa está sendo realizada no estacionamento em frente ao Parque Fernando Costa. Bom demais!
Parabéns
Parabéns e votos de felicidades para a querida e atuante Cida Trajano, que comemora nova idade no dia 8 de julho. Ela é um nome forte e de dedicação extrema ao Centro de Voluntários, apaixonada pelos filhos e netos, além de estar sempre ao lado dos amigos queridos. Aproveite com muita alegria este novo ciclo. Grande abraço! Na foto Cida com o amigo, jornalista Thiago Esteffanato, nos 50 anos de Noite EP.
Encontro
Esta semana, estive no Supermercado Savegnago, loja central em Franca, e fui recebida com muito carinho pelo gerente Thales Silva, pelo gerente júnior, Júnior Alves, e ainda tive o prazer de encontrar o competente gerente de operações regional da Rede Forte do Interior, Herbert Silva. Agradeço pela cordialidade e pela parceria de sempre. Sucesso, amigos queridos!
Abraço especial
Para fechar a coluna, meu abraço especial vai para o professor e secretário municipal de Educação de Pedregulho-SP, Edgar Ajax. Ele atua no setor de educação há anos, sendo ex-secretário de Educação dos municípios de Franca e Rifaina, e tem um papel de grande importância no setor. Além disso, está sempre ligado à comunicação, cultura e arte. Edgar completa nova idade no dia 6 de julho e recebe meu carinho. Na foto, o aniversariante em recente visita ao Instituto Ayrton Senna, onde agradeceu a importante parceria entre o Instituto e a Prefeitura de Pedregulho.
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