Tive o prazer de conhecer recentemente a Amarja - Associação Mão Amiga Recanto Janaína, que ajuda famílias a vencer a dependência química. Fui recebida para um bate-papo muito especial, cheio de histórias e significados, pelo atual presidente da associação, Lécio Honorato; uma das diretoras, Gabriela Dalcin; e pelo responsável administrativo, Júnior Frutuoso. Eles me contaram um pouco sobre os 20 anos de história que marcam a instituição, mantendo os diferenciais de acolhimento humanizado, com o tratamento ambulatorial e o trabalho de prevenção ao uso de drogas nas escolas.

O propósito de acolher, oferecer uma escuta e um atendimento humanizado para os assistidos. Essa essência vem dos fundadores, que esse time incrível faz questão de manter e honrar, especialmente o legado de Edna Honorato. Edna foi uma das responsáveis pela implementação e consolidação do Consórcio Magalu. Hoje, muito saudosa e respeitada, continua sendo o alicerce de toda a diretoria e dos colaboradores. Sendo um incentivo para que eles continuem nesta importante e desafiadora função.

Educação

O principal trabalho que a Amarja desenvolve hoje é o importante projeto “Cuidar Já”, voltado para alunos da rede estadual. O projeto envolve conscientização, diálogo, reflexões, trocas de experiências, dinâmicas e a construção de vínculos. Além dos alunos, ele inclui professores, diretores, a equipe escolar e as famílias, visando fortalecer uma rede de cuidado, prevenção e acolhimento. O projeto vem sendo reconhecido com muito respeito, e os próprios diretores das escolas estão procurando a Amarja para que ele seja aplicado em suas instituições. A associação é sem fins lucrativos e conta com a ajuda de empresas e da população. Quem estiver lendo esta coluna e se sensibilizar com a importância deste belo projeto pode entrar em contato através do WhatsApp: (16) 99794-0795.

Bhosco