Conheço há muitos anos o jovem e muito competente repórter da EPTV Globo, Kelven Valim de Melo, desde os tempos em que iniciou seu treinamento diante dos microfones, primeiro no rádio e agora na TV regional, seguindo os passos de seu pai, o conhecido decano do jornalismo esportivo, Renato Valim. Vai daqui nosso abraço ao Kelven, e que siga muito feliz.

Dicas Práticas

Anote algumas dicas práticas, fáceis de fazer, podendo ajudar as donas de casa: Por exemplo, bombril seco limpa box do banheiro. Vinagre de álcool deixa o piso mais branco. Outra: limão ajuda a tirar gordura da grade do fogão. E uma última: Antes de espremer um limão, aqueça-o e obterá muito mais caldo.

Sucesso de jovem atriz francana

Essa jovem e bonita atriz francana, Isabella Votta, foi confirmada no elenco de “Wicked”, uma montagem brasileira de uma das maiores superproduções teatrais do mundo, com recentes adaptações no Brasil. A estreia é prevista para este ano, no Centro Cultural Cidade das Artes no Rio de Janeiro. Isabella é filha do promotor de justiça Claudemir de Oliveira e da professora Sandra Votta Oliveira. Parabéns.