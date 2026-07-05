Mensagem de Abertura
“Quando falarem mal de você, não se entristeça e nem se irrite. Você é muito pior do que eles pensam.” São Vicente de Paulo
Aniversários
Amanhã, 6, marcam idade nova Uriel Meira Maníglia, Sandra Machiavelli do Carmo, Edgard Ajax Reis Filho, Luna Pedro Garcia e Heido Gonçalves (Paçoca)... Na terça,7, João Bosco Codeiro... Na quarta, 8, amigo Celso Antônio Dias, Reginaldo Moreira Lima, deputada Dra. Graciela David Ambrósio e Caetano Barcarolo... Na quinta, 9, José Reis, Roberto Herker, Pedro Knack, Maria Helena Facuri de Oliveira e Walter Bruneto... Na sexta-feira, 10, Jufar Ribeiro, Ana Cláudia Garcia, Paulo Pulicano e Samuel Paschoal... E no próximo sábado, 11, Talita Pereira, médico Chico Rocha, Karina Tasso Verzola Fontanezi, Vilmar Medeiros (AME) e os irmãos gêmeos Ricardo e Rafael Perente. Abraço a todos.
Professor e Secretário da Educação
Tenho o prazer enorme de abraçar esse jovem professor e educador, Edgard Ajax Reis Filho, que já atuou como secretário da Educação em Rifaina, também por um período em Franca, e atualmente é o titular daquela secretaria em Pedregulho, a convite do prefeito Dr. Cacá. Jovem ainda, e bastante dedicado ao seu trabalho, Edgard está em tempo de nova idade, e recebe meu abraço, por ser também meu afilhado do Crisma, na igreja católica. Que Deus o abençoe, Edgard.
Amigo comunicador, Kelven Valim
Conheço há muitos anos o jovem e muito competente repórter da EPTV Globo, Kelven Valim de Melo, desde os tempos em que iniciou seu treinamento diante dos microfones, primeiro no rádio e agora na TV regional, seguindo os passos de seu pai, o conhecido decano do jornalismo esportivo, Renato Valim. Vai daqui nosso abraço ao Kelven, e que siga muito feliz.
Dicas Práticas
Anote algumas dicas práticas, fáceis de fazer, podendo ajudar as donas de casa: Por exemplo, bombril seco limpa box do banheiro. Vinagre de álcool deixa o piso mais branco. Outra: limão ajuda a tirar gordura da grade do fogão. E uma última: Antes de espremer um limão, aqueça-o e obterá muito mais caldo.
Sucesso de jovem atriz francana
Essa jovem e bonita atriz francana, Isabella Votta, foi confirmada no elenco de “Wicked”, uma montagem brasileira de uma das maiores superproduções teatrais do mundo, com recentes adaptações no Brasil. A estreia é prevista para este ano, no Centro Cultural Cidade das Artes no Rio de Janeiro. Isabella é filha do promotor de justiça Claudemir de Oliveira e da professora Sandra Votta Oliveira. Parabéns.
Aquele Abraço, Paçoca
Vamos antecipando um abraço ao amigo Heido Gonçalves, conhecido pelo seu trabalho no auto center, recuperando carros acidentados. Amanhã, dia 6, é aniversário do popular Passoca, como aparece no seu uniforme, mesmo a gente lembrando que o correto é Paçoca. Mas esqueçam a grafia, porque ele diz que o negócio dele é recuperar a lataria e pintura. E garante que a paçoca é boa de qualquer jeito. Abraço, amigo.
O nome é de Dom Diógenes
O novo hospital já foi inaugurado, começaram os atendimentos, mas ainda na fachada consta o título provisório “Três Colinas”, mas que deverá ter o nome do 1º bispo da Diocese, Dom Diógenes Silva Matthes, seguindo a lei aprovada e sancionada, por iniciativa da deputada estadual, Delegada Graciela David Ambrósio. Na foto, a deputada ao lado do governador Tarcísio de Freitas, quando da inauguração, sancionando a lei. Falta agora instalarem o nome do homenageado na fachada do hospital.
40 Anos de Sacerdote
O bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, completou no último dia 29, consagrado a São Pedro, 40 anos de sua ordenação como padre, vindo depois a Ordenação Episcopal, e há cerca de 12 anos à frente da diocese que tem, 19 cidades, e 43 paróquias. A celebração eucarística na igreja do Menino Jesus de Praga reuniu sacerdotes e fiéis, cumprimentando Dom Paulo.
Co-Piada
O gaúcho foi até à escola da filha, e quando a professora o atendeu ele disse que precisava resolver um assunto.
- Bah, chê... Vvim ver esse tal de bullying, que minha guria diz que está a incomodando.
- Isso é muito grave, meu senhor. Qual é a sua filha?
O gaúcho apontou e falou:
- Ora, aquela gorduchinha ali, com cabeça de capivara...
Arquivo do Tempo
A foto tem uns vinte anos de registro, de quando aqui esteve, por mais de uma vez, numa apresentação na AEC. Eu já havia apresentado o cantor anteriormente, e logo ele, sempre gentil e educado, nos atendeu, e registramos o encontro, estando junto o Mário Puddu, amigo também de longa data.
Está entre as boas recordações.
Mensagem Final
Nem toda riqueza pode ser guardada em um cofre. As mais valiosas moram na simplicidade de um coração agradecido... Na saúde que nos sustenta, no pão de cada dia e na certeza de que Deus nunca nos abandona.
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