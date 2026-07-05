Enquanto parte da América do Norte enfrenta uma intensa onda de calor durante a Copa do Mundo de 2026, Franca vive uma realidade oposta. A cidade completa 65 dias sem registrar temperaturas acima dos 30°C, em um cenário que chama atenção diante dos extremos climáticos observados em diferentes regiões do planeta.
Os termômetros em Franca não ultrapassam os 30°C desde 29 de abril, quando a máxima registrada foi de 30,2°C. Indo um pouco mais além, a última vez que a cidade superou os 35°C foi há 632 dias, em 9 de outubro de 2024, quando a temperatura chegou a 35,9°C.
Mesmo o recorde histórico de calor em Franca está abaixo das temperaturas registradas em diversas regiões do hemisfério norte nos últimos dias. A maior temperatura já registrada na cidade foi de 37,9°C, em 3 de outubro de 2020. Outros dias entre os mais quentes da história foram 15 de outubro de 2014, com 37,8°C, e 26 de setembro de 2023, quando os termômetros marcaram 37,4°C.
O calorão em Franca é registrado, historicamente, nos meses da primavera, quando o tempo fica mais quente e não há tantas nuvens no céu como no verão. Setembro, outubro e parte de novembro devem reservar altas temperaturas para a cidade.
Possível suspensão de jogo da Copa
A onda de calor que atinge parte dos Estados Unidos tem provocado preocupação até mesmo durante a Copa do Mundo de 2026. A partida entre França e Paraguai, marcada para este sábado, 4, na Filadélfia, está entre os jogos que podem ser sofrer alterações por conta das altas temperaturas, conforme recomendações da FIFPro (Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais) e do Colégio Americano de Medicina Esportiva.
Segundo o The Weather Channel, a previsão para o horário da partida indica temperaturas entre 25°C e 38°C, com possibilidade de chuva de 57%, umidade de 44% durante a manhã e de 67% à noite. As entidades recomendam medidas especiais quando o estresse térmico representa risco aos atletas, podendo chegar ao adiamento de partidas em condições consideradas extremas.
Onde entra o El Niño nessa história?
O contraste entre o frio em parte do Brasil e o calor intenso registrado na América do Norte não significa que um único fenômeno explique toda a situação. Segundo especialistas, o cenário atual resulta da combinação entre o aquecimento global e fatores climáticos naturais, como o El Niño, que potencializa eventos extremos.
Em maio, o Governo Federal publicou uma entrevista com o meteorologista Gilvan Sampaio, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), especialista no fenômeno. Segundo ele, há 82% de probabilidade de o El Niño se consolidar e permanecer até o fim de 2026, embora ainda não seja possível prever qual será sua intensidade.
De acordo com Sampaio, o principal responsável pelo aumento da frequência dos eventos extremos é o aquecimento global. O El Niño atua como um fator que intensifica esses efeitos, favorecendo ondas de calor, chuvas intensas e outras variações climáticas, que se manifestam de formas diferentes ao redor do planeta.
“A mudança do clima é o principal fator. O golpe de misericórdia, digamos assim, vem com o El Niño porque aumenta os extremos climáticos, ou seja, períodos quentes, chuvas intensas, ondas de calor. O El Niño potencializa, mas o principal é o que vem do aquecimento global. Independentemente de ter El Niño ou não, estamos vendo os extremos aumentando a frequência em toda a região tropical, principalmente“, disse Gilvan Sampaio.
O especialista acrescenta que as projeções indicam que esses eventos devem se tornar cada vez mais frequentes nas próximas décadas.
“O aquecimento global não aquece só a atmosfera, ele aquece também os oceanos. Algumas projeções indicam que, no final do século XXI, teremos um clima semelhante ao El Niño semipermanente, com mais volume de chuvas no Sul e menos no norte e leste da Amazônia e norte do Nordeste. Se você olhar as projeções climáticas para o Brasil, é mais ou menos esse o retrato dessas projeções“, concluiu.
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