Enquanto parte da América do Norte enfrenta uma intensa onda de calor durante a Copa do Mundo de 2026, Franca vive uma realidade oposta. A cidade completa 65 dias sem registrar temperaturas acima dos 30°C, em um cenário que chama atenção diante dos extremos climáticos observados em diferentes regiões do planeta.

Os termômetros em Franca não ultrapassam os 30°C desde 29 de abril, quando a máxima registrada foi de 30,2°C. Indo um pouco mais além, a última vez que a cidade superou os 35°C foi há 632 dias, em 9 de outubro de 2024, quando a temperatura chegou a 35,9°C.

Mesmo o recorde histórico de calor em Franca está abaixo das temperaturas registradas em diversas regiões do hemisfério norte nos últimos dias. A maior temperatura já registrada na cidade foi de 37,9°C, em 3 de outubro de 2020. Outros dias entre os mais quentes da história foram 15 de outubro de 2014, com 37,8°C, e 26 de setembro de 2023, quando os termômetros marcaram 37,4°C.