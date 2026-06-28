Recebi um convite muito especial do casal, empresários de visão, Priscila Fermino e Werickson Borges, diretores da 2W Móveis Planejados. Fui tomar um cafezinho e regado a um bate-papo mais que especial. Adorei conhecer um pouco da história dessa empresa familiar, que vem escrevendo sua trajetória com muito comprometimento. Agradeço pelo carinho e pelo lindo e carinhoso presente.

Ana Luiza

Ana Luísa Vilhena Pizzo é apaixonada pela arte de ensinar. Assistente social de formação e fundadora da Escola Afeto & Cia, ela conta com suas filhas Silvia e Rachel na direção da escola, que herdaram seu amor pela educação. Aninha celebra mais um ano no dia 29 de junho, cercada pelo amor do companheiro, o médico Osvaldo Nascimento, e da família. Desejo um novo ciclo repleto de muita alegria. Meu abraço cheio de carinho e gratidão!