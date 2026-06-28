São Luís
É com alegria que compartilho o novo momento que meu amigo e grande chef, Fernando Couto Rosa, está vivendo. Ele acaba de lançar sua nova marca, que leva o nome da fazenda de sua família, onde viveram e ainda vivem momentos tão marcantes. Fernando serve pratos incríveis, elabora receitas com os melhores ingredientes e sempre com um cuidado todo especial. Agora, com a Cozinha São Luís, ele continua levando gastronomia de excelência para eventos sociais e corporativos, além de oferecer o serviço de chef à domicílio, que é um verdadeiro luxo. Sou só fã e recomendo! Sucesso!
Na foto, o chef Fernando com sua esposa, a psicopedagoga Aline Pucci.
Fúlvia
Abraços especiais para a Profa. Mª Fúlvia Nassif Jorge Facury, chefe do departamento de Publicidade e Propaganda do Uni-Facef; gestora da Impera Incubadora. Ela possui uma personalidade ímpar, é muito querida por todos, inteligente, conectada às tendências mundiais, divertida e extremamente competente em tudo o que se propõe a fazer. Tive o prazer de ser sua aluna há alguns anos no curso de Publicidade e Propaganda e guardo boas recordações e muito aprendizado desse tempo. Fúlvia comemorou nova idade no dia 26 de junho e recebe meu abraço especial.
Festa Julina
O casal benemérito, alma e coração do Berçário Dona Nina, convida Franca e região para participar da famosa Festa Juliana do Berçário. O evento é de grande importância para a entidade e vem sendo preparado com aquele carinho de sempre. Rosinha e Leonel Aylon estão super animados e, junto com os colaboradores do Berçário e voluntários, estão na reta final, já que a esperada festa acontece do dia 2 ao 5 de julho e, depois, de 9 a 12 de julho. Haverá muita comida boa, bebidas, músicas, brincadeiras e, o mais importante, a colaboração para essa entidade que atende crianças com tanto amor e responsabilidade. Com certeza estarei com vocês!
Queridos
Recebi um convite muito especial do casal, empresários de visão, Priscila Fermino e Werickson Borges, diretores da 2W Móveis Planejados. Fui tomar um cafezinho e regado a um bate-papo mais que especial. Adorei conhecer um pouco da história dessa empresa familiar, que vem escrevendo sua trajetória com muito comprometimento. Agradeço pelo carinho e pelo lindo e carinhoso presente.
Ana Luiza
Ana Luísa Vilhena Pizzo é apaixonada pela arte de ensinar. Assistente social de formação e fundadora da Escola Afeto & Cia, ela conta com suas filhas Silvia e Rachel na direção da escola, que herdaram seu amor pela educação. Aninha celebra mais um ano no dia 29 de junho, cercada pelo amor do companheiro, o médico Osvaldo Nascimento, e da família. Desejo um novo ciclo repleto de muita alegria. Meu abraço cheio de carinho e gratidão!
Caminhar
Que alegria participar do Arraiá da Caminhar! Quanta gente querida fez questão de dizer "sim" ao convite da fundadora da associação, Bete Salloum, do atual presidente, Carlos Benedetti, e desta diretoria que está realizando um trabalho de excelência. Foi uma das noites mais agradáveis, com comidas deliciosas e um leilão muito animado. Vale lembrar que toda a renda foi revertida para melhorias da associação, que atende pessoas com paralisia cerebral e seus familiares.
Presença
A presença sempre especial desse casal, que faz questão de prestigiar e apoiar todas as causas importantes de nossa Franca, é muito apreciada. Noedi e Samuel de Freitas, diretores da famosa e conceituada MedClin, fizeram questão de abraçar o casal Bete e Antônio e aproveitaram bons momentos juninos. Foi bom demais!
Destaque
Um agradecimento especial à equipe de profissionais que se dedica com tanto amor, comprometimento e profissionalismo para oferecer um serviço de altíssima qualidade a todos que participam da Caminhar. No Arraiá, cuidaram de todos os detalhes, desde a decoração até a barraca de pesca, garantindo a alegria dessa noite especial. Parabéns a todos!
Ana Laura
Amiga de uma vida, minha sócia na CAZZA Eventos e diretora da LA Propaganda, Ana Laura da Silveira e Lucas é de extrema competência. Ela exerce atualmente sua mais importante função: ser a mamãe dedicada e amorosa do Dom. Ana Laura comemora aniversário no dia 30 de junho e já recebe meu carinho, que se estende ao maridão Cássio Azevedo do Val e ao nosso amado Dom. Devo contar que já estamos nos preparativos para os 51 anos de Noite EP!
Posse
Recebi um gentil convite do próximo presidente do Rotary Club de Franca Imperador para a transmissão de cargos e posse do presidente Renato Nardi para o Ano Rotário 2026/2027. O evento acontece no dia 07 de julho, às 20h. Agradeço o convite e confirmo minha presença.
Yuri
Ele é lindo demais! Comunicativo, alegre e encanta a todos por onde passa. Falo do pequeno Yuri Aguila, filho da querida Carol Aguila, que comemorou seu segundo aninho no dia 26 de junho com uma festa animada realizada pela mamãe. Desejo toda a felicidade ao Yuri e à mamãe!
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