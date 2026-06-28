Amanhã, 29 de junho é Dia de São Pedro. E como tem muitos xarás do popular santo, segue nosso abraço a todos, incluindo o Pedro Vieira da Silva, conhecido como Mogiana, antigo goleiro de times amadores da cidade (com essa turma sempre reunida). E mais: o Pedro Bérgamo, que é o Passarinho da dupla com o Canário, além do Pedrinho Tasso, citado em outra nota. Vai daqui meu abraço a todos eles.

Dicas Práticas

Para a limpeza do fogão: muitos produtos são vendidos pra a limpeza do lugar onde você cozinha, mas uma solução caseira que também é muito eficaz, é misturar água morna com bicarbonato de sódio. Você logo vai notar a diferença. Outra: para um aperitivo diferente, não jogue fora a casca da batata. Lave e seque bem e depois frite em óleo quente, tempere com sal e sirva como aperitivo.