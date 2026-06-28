Mensagem de Abertura
“Bendita seja a crise que faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus” (São Pio de Pietrelcina)
Aniversários
Começando novo ciclo hoje,28, Pláucio Barbosa... Amanhã, 29, Pedro Mogiana, Pedro Bérgamo (Passarinho), Pedro Tasso e Anita Brigagão Merlino... Na terça, 30, Amadeu Martins (do Violino)... Na quarta, 1º julho, Dr. Wellington Tristão, Fernando Lago, Dr. Paulo Borges, Odorico Barbosa, Fernanda R. Alves Seixas, Hermenegildo de Paula e Antônio Pedro... Na quinta, 2, Marlene M. de Castro e Frei Luís Fernando... Na sexta, 3, Dr. Daniel Arruda, Andressa Soares e Antônio Coutinho... E no próximo sábado, 4, Kelven Melo e Caetano Bassoteli... Abraço a todos.
Família de Médicos
Hoje é dia de enviar nosso abraço ao querido amigo Padro Tasso, que neste São Pedro festeja aniversário. Casado com a Maria Luíza de Paula Tasso, forma um casal dos mais simpáticos. E são pais dos médicos Sérgio Henrique (dermatologista), José Reinaldo (oncologista) e André Luís Paula Tasso (radioterapeuta). Pedrinho Tasso, como é mais conhecido, é um dos líderes da Sociedade Beneficente Irmãos Italianos, e que foi homenageado recentemente pela Câmara Municipal, como um dos representantes da Família Italiana de Franca. Vai daqui nosso abraço.
Festa dos Pedros
Amanhã, 29 de junho é Dia de São Pedro. E como tem muitos xarás do popular santo, segue nosso abraço a todos, incluindo o Pedro Vieira da Silva, conhecido como Mogiana, antigo goleiro de times amadores da cidade (com essa turma sempre reunida). E mais: o Pedro Bérgamo, que é o Passarinho da dupla com o Canário, além do Pedrinho Tasso, citado em outra nota. Vai daqui meu abraço a todos eles.
Dicas Práticas
Para a limpeza do fogão: muitos produtos são vendidos pra a limpeza do lugar onde você cozinha, mas uma solução caseira que também é muito eficaz, é misturar água morna com bicarbonato de sódio. Você logo vai notar a diferença. Outra: para um aperitivo diferente, não jogue fora a casca da batata. Lave e seque bem e depois frite em óleo quente, tempere com sal e sirva como aperitivo.
Tim-Tim
Vamos antecipando nosso abraço ao dinâmico promotor de Justiça Dr. Paulo Cesar Correa Borges, que passa para uma nova idade na quarta-feira deste primeiro dia de julho. Vai daqui os cumprimentos pela data, e o abraço que se estende à sua esposa, a assistente social Maria Helena, filhos e nora. Sigam felizes.
Amigos na Copa
O amigo Joaquim Ferreira, que foi colega nosso no rádio em Franca, trabalhando depois disso com o Celso Portioli em Ribeirão Preto, e até no SBT. Ficaram grandes amigos. E foram juntos agora para ver alguns jogos da Copa, nos Estados Unidos, com o Pedro, filho do Celso Portioli. Joaquim (irmão do Rochinha) mandou a foto que fizeram por lá: Pedro, Celso Portioli e o Joaquim Ferreira. Vamos marcar um encontro com eles.
Dinâmico Empresário
O mês de julho começa com novos projetos para o dinâmico empresário Odorico Alexandre Barbosa, superintendente da Usina de Laticínios Jussara. Cumprimentando pela data de vida nova e de seus negócios, sempre com grande destaque. Odorico é casado com a Inessa Greggi Barbosa, e com os filhos que já iniciam na empresa. Abraço a todos.
Aquele abraço
É sempre bom festejar a vida, com a alegria desse casal, Ismael Merlino e Anita, que contagia a todos. E para marcar a nova idade da Anita Brigagão Merlino. O casal com os filhos são presenças marcantes nos principais eventos sociais da cidade, e de modo especial com integrantes da Sociedade Italiana. Parabéns e um abraço a eles.
Co-Piada
O policial liga para o sargento:
- Chegamos ao local do crime.
- Passe o relatório.
- A mulher matou o marido com uma facada e depois um tiro.
- Ela falou o motivo do crime?
- Ele pisou onde ela passava o pano de limpar o chão...
- E vocês prenderam a mulher?
- Ainda não, sargento... Estamos esperando o piso secar!
Arquivo do Tempo
A PRA-7, Rádio Clube de Ribeirão Preto, completa seu centenário de atividades. A PRB-5 de Franca surgiu pouco depois, sendo as duas mais antigas dessa região. Na foto, estou ao lado de um querido colega, o conhecido Coraucci Neto. Trabalhamos na mesma época, nas Emissoras Coligadas, ele na PRA-7 de Ribeirão Preto, e eu na PRB-5, Rádio Clube Hertz. Boas lembranças do colega e amigo Coraucci Neto. Aprendi muito com ele.
Mensagem Final
“Se eu aceito o sol, o calor, e o arco-íris, preciso aceitar também o trovão, a tempestade e o raio.”
(Gibran Khalil Gibran)
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