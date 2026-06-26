Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira, 26, na avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, na Zona Sul de Franca. Depois de bater na traseira de um carro que entrava na garagem de uma residência, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu um veículo estacionado e caiu no asfalto.
Segundo um dos motoristas envolvidos, ele seguia pela avenida no sentido Centro–Santa Cruz e sinalizou a conversão para acessar a garagem de sua casa. O motociclista não percebeu a manobra e acabou colidindo na traseira do automóvel.
Com o impacto, a moto foi arremessada contra um Toyota Corolla que estava estacionado na via. Em seguida, o condutor caiu no asfalto.
Atendimento
A vítima sofreu apenas escoriações e foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital de Franca. De acordo com o atendimento, não havia fraturas aparentes.
Por causa da batida, o tanque da motocicleta foi perfurado, provocando o vazamento de parte da gasolina sobre a pista.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.
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