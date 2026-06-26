Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira, 26, na avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, na Zona Sul de Franca. Depois de bater na traseira de um carro que entrava na garagem de uma residência, ele perdeu o controle da motocicleta, atingiu um veículo estacionado e caiu no asfalto.

Segundo um dos motoristas envolvidos, ele seguia pela avenida no sentido Centro–Santa Cruz e sinalizou a conversão para acessar a garagem de sua casa. O motociclista não percebeu a manobra e acabou colidindo na traseira do automóvel.

Com o impacto, a moto foi arremessada contra um Toyota Corolla que estava estacionado na via. Em seguida, o condutor caiu no asfalto.

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