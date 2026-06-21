Consagração e superação
A francana Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos escreveu mais um capítulo marcante em sua trajetória no atletismo ao vencer o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-23, onde não apenas conquistou o título no lançamento do martelo, mas também estabeleceu um novo recorde da competição. Essa conquista solidifica sua posição como uma das principais atletas da modalidade no Brasil. Com uma combinação impressionante de força, técnica e consistência, Agnys chega ao auge de sua performance ao final de sua participação na categoria sub-23, refletindo anos de dedicação e disciplina. Essa vitória simboliza a realização de um sonho, construído com perseverança diante de desafios, transformando obstáculos em combustível para seu sucesso.
Emoção
Emocionada, a campeã expressou: “É com muita felicidade que termino meu último ano nesta categoria. Deus é bom a todo momento. Foi um grande aprendizado, com tropeços e recomeços, mas sempre com a perseverança de um sonho maior.” Ela também destacou a importância de sua rede de apoio, agradecendo ao técnico Wellington Cunha, à família e aos amigos que a ajudaram em sua jornada. Campeã, recordista e símbolo de determinação, Agnys Eduarda encerra sua trajetória no sub-23 com autoridade, prometendo ainda muitos feitos históricos no atletismo brasileiro.
Eles não param!
Depois de uma temporada em São Paulo, Duda Baldochi e Gabs Ribeiro escolheram Arraial d'Ajuda, na Bahia, como novo lar. A mudança marca uma fase de novas perspectivas criativas e de vida, sem perder os laços com a cidade onde construíram grande parte de sua trajetória profissional. Mesmo à distância, seguem atuando nacionalmente e recentemente retornaram ao interior paulista para comandar a campanha da marca de calçados masculinos Reise. Na Bahia, a dupla divide o tempo entre novos projetos, clientes de todo o país e a criação de uma marca própria que promete traduzir um pouco da essência dessa nova fase. Os bastidores estão em @casaoncacorderosa.
Vozes que constroem
Fui convidada para assistir a um bate-papo muito especial que aconteceu no dia 17 de junho, no Franca Shopping. A superintendente do local, Tais Tavares, teve a companhia de mulheres de grande representatividade que ocupam lugares importantes nas empresas que representam: Eliane Querino, fundadora da Know How e líder do Grupo Mulheres do Brasil Franca; Andressa Mercúrio Dias, diretora geral da Harus; Cláudia Neves, gestora de negócios da Acif; e Luiza Gouvêa, presidente da OAB Franca. Foi uma troca de experiências e reflexões sobre o protagonismo feminino, tudo de maneira leve e agradável, envolvendo todos os espectadores. Devo confessar que amei. Obrigada pelo convite!
129 Anos
No dia 16 de junho, comemoramos os 129 anos da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca. Essa trajetória foi construída com muito trabalho, união e solidariedade, além de uma busca constante pela excelência nos serviços prestados. Ao longo desses anos, a Santa Casa evoluiu em tecnologia, estrutura, segurança e atendimento humanizado, mantendo viva a sua missão de acolher, cuidar e transformar vidas.
Gostaria de parabenizar, através do presidente Dr. Sidnei Martins de Oliveira, toda a diretoria, o corpo clínico, os colaboradores e os voluntários. Que vocês continuem essa missão tão importante, trazendo, a cada dia, mais qualidade para a saúde de nossa população.
Festa das Nações
A tradicional Festa das Nações começou no último dia 18 de junho, trazendo o melhor da culinária mundial, muita música e até a transmissão do jogo do Brasil no dia 19. A renda do evento será revertida para a Casa de Apoio Iansa. A fundadora, Eliane Bonine, está muito feliz com a participação da população. Quem ainda não foi prestigiar pode aproveitar para ir hoje, 21 de junho, que é o último dia, para aquele almoço gostoso com toda a família. O evento acontece na Praça da Capelinha, das 11h às 17h. Soube que o risoto está fazendo o maior sucesso. Prestigie!
Sabah
Empresária competente, Sabah Chahoud Garcia dirige, ao lado do marido, Devanir Garcia, o famoso Posto Itamaraty em Altamira, São Paulo. Além de ser uma grande profissional, é mãe e avó apaixonada. Ela comemora nova idade no dia 22 de junho e já recebe meu abraço antecipado.
Convite
Convite especial recebo do meu amigo Tony Graciano, presidente do Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos de Ribeirão Preto e Região (SINDHOSFIL-RP ) para o maior encontro de profissionais de RH, SESMT, Jurídico e Gestão das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da nossa região que este ano acontece Franca, no dia 23 de junho, no Villa Eventos. Momento pare trocas de experiências, ampliar conhecimentos, fortalecer conexões e discutir os desafios e as tendências da gestão hospitalar. Agradeço o convite e lá estarei.
Excelência
Ano festivo para a Família Freitas e Corrêa, que comemora 45 anos desta gráfica que realiza trabalhos de excelência para grandes marcas locais, nacionais e mundiais. Sob a direção dos irmãos Rosana, Márcia e Carlos Corrêa, a empresa está sempre trazendo o que há de mais moderno e tecnológico no setor para atender sua seleta lista de clientes. Devo dizer que eles já estão trabalhando no projeto da Noite EP 2026 e prometem surpreender, como todos os anos. Na foto, a competente equipe em clima de Copa, pronta para torcer pelo Brasil com suas camisetas personalizadas. Inclusive, fui presenteada com uma, usei e aprovei. Parabéns, amigos queridos, e mais sucesso!
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