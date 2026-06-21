A francana Agnys Eduarda Ribeiro dos Santos escreveu mais um capítulo marcante em sua trajetória no atletismo ao vencer o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-23, onde não apenas conquistou o título no lançamento do martelo, mas também estabeleceu um novo recorde da competição. Essa conquista solidifica sua posição como uma das principais atletas da modalidade no Brasil. Com uma combinação impressionante de força, técnica e consistência, Agnys chega ao auge de sua performance ao final de sua participação na categoria sub-23, refletindo anos de dedicação e disciplina. Essa vitória simboliza a realização de um sonho, construído com perseverança diante de desafios, transformando obstáculos em combustível para seu sucesso.

Emocionada, a campeã expressou: “É com muita felicidade que termino meu último ano nesta categoria. Deus é bom a todo momento. Foi um grande aprendizado, com tropeços e recomeços, mas sempre com a perseverança de um sonho maior.” Ela também destacou a importância de sua rede de apoio, agradecendo ao técnico Wellington Cunha, à família e aos amigos que a ajudaram em sua jornada. Campeã, recordista e símbolo de determinação, Agnys Eduarda encerra sua trajetória no sub-23 com autoridade, prometendo ainda muitos feitos históricos no atletismo brasileiro.

Eles não param!

Depois de uma temporada em São Paulo, Duda Baldochi e Gabs Ribeiro escolheram Arraial d'Ajuda, na Bahia, como novo lar. A mudança marca uma fase de novas perspectivas criativas e de vida, sem perder os laços com a cidade onde construíram grande parte de sua trajetória profissional. Mesmo à distância, seguem atuando nacionalmente e recentemente retornaram ao interior paulista para comandar a campanha da marca de calçados masculinos Reise. Na Bahia, a dupla divide o tempo entre novos projetos, clientes de todo o país e a criação de uma marca própria que promete traduzir um pouco da essência dessa nova fase. Os bastidores estão em @casaoncacorderosa.

Vozes que constroem