Desde a última sexta-feira, 5, está com nova idade a professora e amiga nossa de muitos anos Ana Maria Rodrigues de Oliveira. Filha dos saudosos Francisco (Chicão) e dona Sebastiana, ela aposentou-se no magistério, após muitos anos lecionando ou dirigindo estabelecimentos de ensino. Continua atuando como integrante do grupo das Domadoras de Lions Clube-Franca. Segue o abraço aos seus manos, Dé, Taninha e toda família.

Dicas Práticas

As cenouras te dão energia para caminhar quase 5 km. Elas foram cultivadas primeiro como remédio, não como alimento. Outra: 2 bananas te dão energia para um treino intenso de 90 minutos... E mais: as maçãs são mais eficazes para acordar e se alimentar de manhã... Outra ainda: um ovo contém todas as vitaminas, exceto a vitamina C.

Tim-Tim