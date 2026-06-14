Mensagem de Abertura
“A sabedoria vem de escutar; de falar, costuma vir o arrependimento.” (Provérbio italiano)
Aniversários
Neste 14 de junho mudam de idade o Cléber Finoto Moscardini e Maria Helena Parra Rodrigues... Amanhã, 15, Luís Antônio Sanches, Onilson Roberto Souza, Antônio Marmo Castro Oliveira e o médico José Gastão Barbosa da Silveira... Na terça, 16, Beny Chagas, Cássio Freires e Terezinha Dias... Na quarta, 17, Fátima Baldo, Rosana Balduíno e Odair Carvalho... Na quinta, 18, advogado Sebastião Astolfo Pimenta Filho, Docil (taxista) e Francis Vieira Silva... Na sexta-feira,19, Toninho Marconi e Antônio Pádua de Almeida... E no próximo sábado, 20, Paulo de Tarso Oliveira, Edilson Luís de Oliveira e Andrea Tavares Serafim... Abraço a todos.
Filhas lindas
O empresário e agropecuarista Luís Carlos Costa Lima mudou de idade ontem, recebendo abraços de familiares e amigos, começando por suas quatro filhas muito lindas, com ele aí na foto: Luma, Marina, Manuela e Maria Gabriela. Parabéns ao Luquinha, como é tratado na intimidade, e o abraço das filhas e de toda a família.
Parabéns, professora Ana!
Desde a última sexta-feira, 5, está com nova idade a professora e amiga nossa de muitos anos Ana Maria Rodrigues de Oliveira. Filha dos saudosos Francisco (Chicão) e dona Sebastiana, ela aposentou-se no magistério, após muitos anos lecionando ou dirigindo estabelecimentos de ensino. Continua atuando como integrante do grupo das Domadoras de Lions Clube-Franca. Segue o abraço aos seus manos, Dé, Taninha e toda família.
Dicas Práticas
As cenouras te dão energia para caminhar quase 5 km. Elas foram cultivadas primeiro como remédio, não como alimento. Outra: 2 bananas te dão energia para um treino intenso de 90 minutos... E mais: as maçãs são mais eficazes para acordar e se alimentar de manhã... Outra ainda: um ovo contém todas as vitaminas, exceto a vitamina C.
Tim-Tim
Hoje, 14 de junho, é dia de abraçar esse jovem trabalhador, como agropecuarista, Cléber Finoto Moscardini, que está completando novo ciclo de vida. O Cléber, ou Bim, é casado com a Juliana Moscardini, e filho dos nossos amigos, Paulo Célio Moscardini e Santa Finoto Moscardini, ali do Caetitu, região de Cristais Paulista. Abraço e sigam felizes.
Quem Ama Cuida
Li, gostei e passo a todos os pais e mães, que amam suas crianças, e por isso mesmo devem estar sempre cuidando e de olho. Por exemplo, “criança não dorme na casa de amiguinho; criança não vai sozinha ao banheiro; criança não fica dormindo sozinha no quarto dos outros enquanto os adultos estão na festa; criança não fica sozinha com quem não é de extrema confiança... Lembrando sempre que, proteção não é exagero. É responsabilidade”.
Conhecido e querido por todos
Luís Antônio Sanches, realmente, é muito querido por todos que o conhecem. Foi um brilhante atleta da natação, desde os tempos do Clube dos Bagres, estudioso e inteligente, trabalhou como executivo na multinacional Souza Cruz, aqui e nos Estados Unidos, onde reside até hoje com sua família. Casado com a Kênia, tem 3 lindas filhas, genros e netos. Luís é filho do saudoso professor Zezinho Sanches e da Benedita Aparecida Sanches. Nosso abraço a esse querido sobrinho, da minha mulher e meu, e que Deus continue te abençoando.
Beny vai cantando e animando
Ele está sempre abraçado aos instrumentos musicais e aos microfones. É o querido companheiro e amigo Beny Chagas, que teve uma agradável passagem pelo rádio em Franca, e daí para os teclados, cantando bem e animando eventos festivos por toda a região. Cuidou também do seu trabalho como funcionário da Caixa Econômica, agora já aposentado, e sempre fazendo o que gosta. Abraço ao amigo Beny, que muda de idade na terça-feira esta semana, e siga feliz com sua Stelinha.
Co-Piada
Mineirinho batendo papo com amigos e tomando sua pinguinha no bar:
- Sabe, gente, ter uma mulher amiga, é como ter uma galinha de estimação...
- Uai, por que, cumpadre?
- Veja bem, cedo ou tarde, você vai acabar pensando em comer a galinha, né, mesmo?
Arquivo do Tempo
Essa dupla deixou saudade. Eram donos da relojoaria, no calçadão, pouco abaixo da Praça Barão, perto do Correio. O relojoeiro era o Hildo, e que todos os dias tinha uma piada pra contar pros fregueses e amigos, e com ele o Alberto, que puxava a risada. Mesmo que a piada não fosse muito boa, a gente ria das risadas do Alberto e do Hildo. Estavam sempre alegres, fazem falta.
Mensagem Final
Um tantinho de sorriso, e você muda um dia. Um pouquinho de tempo dedicado a ouvir o outro, e você alivia um fardo. Um elogio sincero, e você alegra um coração cansado. Uma pitada de amor e pronto, você salva uma vida!
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