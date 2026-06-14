Exposição
A Acif recebe em sua sede a exposição “Arte e Inclusão”, com onze telas da artista plástica Maria Goret Chagas (minha amiga querida), membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Goret leva sua arte, inclusão e o nome da Franca para o Brasil e o mundo. Ela também é palestrante e está sempre empenhada em inspirar pessoas através de sua história de vida. Foi recebida na Acif pelo presidente Fernando Jorge e encantou a todos com seu trabalho. Confesso que não resisti e já passei por lá para conferir tudo de perto. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 17 de junho, quarta-feira, das 8h às 18h, na Rua Monsenhor Rosa, 1.940. Imperdível!
Arraiá Caminhar
No dia 20 de junho, às 17h, acontece o Arraiá Caminhar, promovido pela Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca. O evento promete agitar a cidade e suas redondezas. Recebi um convite especial de uma das fundadoras da associação, Bete Salloum, e do atual presidente, Carlos Benedetti, e com certeza estarei lá para festejar.
Tudo está sendo organizado com muito carinho, e você pode aproveitar para reservar sua mesa através da compra de um voucher, que será revertido em consumo nos comes e bebes que serão servidos no arraiá. É uma festa para toda a família, lembrando que todo recurso arrecadado será destinado a beneficiar a Caminhar.
Então, organize seu traje e adquira seu voucher ou mesa para a família inteira pelo WhatsApp da entidade: (16) 99402-9118. A festança acontecerá na Rua Ana Claudia Lopes Diniz Coelho, 4161 - Jardim Piratininga. Nos vemos lá!
Peron
É sempre uma alegria poder falar sobre este grande profissional e amigo, Dr. Antônio Cezar Peron, renomado psicólogo, psicanalista e professor universitário. Ele é respeitado no setor pelos colegas de profissão, pela diretoria e pelos docentes das universidades onde atua, e é adorado pelos alunos. Peron comemorou seu aniversário no dia 13 de junho, cercado pelo amor de sua esposa Beatriz e de suas queridas filhas. Desejo muita saúde e que você continue fazendo a diferença na vida de seus pacientes e alunos. Grande abraço!
Convite
O Workshop Conexão Corporativa reunirá especialistas para discutir saúde mental no ambiente de trabalho, fatores psicossociais e as exigências da NR-1. Entre os palestrantes estão Eloá Patrocínio Assumpção e Fernando Miguel da Silva, representantes do Ministério do Trabalho, além do psiquiatra Dr. Danilo Vaz, da médica do trabalho Dra. Patrícia Luques e da psicanalista Telria Runca. O evento abordará segurança jurídica, prevenção de riscos e fortalecimento das equipes. Os participantes receberão diagnóstico psicossocial e palestra in company como bônus. A programação acontece no dia 18 de junho, às 8h, no Hotel Dan Inn, em Franca, com ingresso solidário de 2 kg de alimentos que serão doados para o Berçário Dona Nina.
Sambatizô
No dia 30 de maio, o Boteco du Nobre foi palco da comemoração dos 9 anos do grupo Sambatizô. A noite reuniu amigos, familiares e fãs em um clima de muita alegria, música e gratidão. Formado por Leandro Henrique, Lucas Maciel e Maillon Wilker, o grupo conquistou Franca e região com seu talento e estilo único. Mais do que uma festa, o evento celebrou uma trajetória construída com amizade, dedicação e uma forte conexão com o público. Parabéns ao Sambatizô por essa linda história de sucesso.
Dani
Quem comemorou nova idade no dia 12 de junho foi a super empreendedora Dani Oliveira. Apaixonada por novos desafios e especialista em tráfego pago, Dani é daquelas pessoas que não param nunca e está sempre em buscas de conhecimento e de dividir aquilo que sabe com os outros. Engajada, autêntica e muito querida. Desejo toda felicidade do mundo e que continue empreendendo, inovando e inspirando pessoas.
Experiência
Recebi um convite especial da Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana, em parceria com o Shopping do Agricultor, para participar da Rota do Café. Essa experiência proporcionará uma imersão na cadeia produtiva dos cafés especiais da região da Alta Mogiana. Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de conhecer uma propriedade produtora e uma cafeteria, além de vivenciar experiências ligadas ao universo do café. A experiência acontece no dia 18 de junho e com certeza será inesquecível. Agradeço pelo convite!
Na foto, Tadeu, do Sítio Capoeira, que compõe a rota do receptivo, com uma turma que já participou da Rota e adorou.
Parabéns
Quem também recebe meu abraço neste domingo é o competente gerente do Magalu do Franca Shopping, Bismarck Lima. Ele desempenha um trabalho de qualidade à frente desta importante loja da rede e é muito querido por seus colaboradores e clientes. Bismarck comemorou mais um ano de vida no dia 10 de junho e merece destaque.
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