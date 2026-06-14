A Acif recebe em sua sede a exposição “Arte e Inclusão”, com onze telas da artista plástica Maria Goret Chagas (minha amiga querida), membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Goret leva sua arte, inclusão e o nome da Franca para o Brasil e o mundo. Ela também é palestrante e está sempre empenhada em inspirar pessoas através de sua história de vida. Foi recebida na Acif pelo presidente Fernando Jorge e encantou a todos com seu trabalho. Confesso que não resisti e já passei por lá para conferir tudo de perto. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 17 de junho, quarta-feira, das 8h às 18h, na Rua Monsenhor Rosa, 1.940. Imperdível!

No dia 20 de junho, às 17h, acontece o Arraiá Caminhar, promovido pela Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral de Franca. O evento promete agitar a cidade e suas redondezas. Recebi um convite especial de uma das fundadoras da associação, Bete Salloum, e do atual presidente, Carlos Benedetti, e com certeza estarei lá para festejar.

Tudo está sendo organizado com muito carinho, e você pode aproveitar para reservar sua mesa através da compra de um voucher, que será revertido em consumo nos comes e bebes que serão servidos no arraiá. É uma festa para toda a família, lembrando que todo recurso arrecadado será destinado a beneficiar a Caminhar.