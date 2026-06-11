A 1ª Vara Criminal de Franca absolveu dois homens acusados de extorsão e agiotagem em um processo que investigava a cobrança de uma dívida. A decisão foi proferida na última segunda-feira, 8, pelo juiz Alexandre Semedo de Oliveira, que considerou insuficientes as provas para sustentar as acusações mais graves.
Segundo a denúncia do Ministério Público, Ronny Hernandes Alves dos Santos teria praticado agiotagem por meio da cobrança de juros abusivos em empréstimos e, ao lado de Antônio Henrique Pimenta Mathias, teria constrangido uma mulher com violência e grave ameaça para exigir o pagamento de uma dívida.
Ao analisar o caso, o magistrado concluiu que a acusação de agiotagem não foi comprovada. Na sentença, destacou que a denúncia não apresentou informações consideradas essenciais, como o valor emprestado, a quantia cobrada de volta e a taxa de juros supostamente aplicada. Além disso, a própria vítima afirmou em juízo que não houve cobrança de juros.
Vídeos afastaram acusação de extorsão
Em relação ao crime de extorsão, o juiz avaliou vídeos gravados durante uma cobrança realizada na residência da mulher.
De acordo com a decisão, as imagens não demonstram a existência de ameaças ou violência destinadas a obrigar a vítima a efetuar o pagamento da dívida. O magistrado observou que a situação evoluiu para agressões após uma troca de ofensas entre as partes.
A sentença também registra que a vítima admitiu ter cuspido em Ronny antes de ser agredida, circunstância que, segundo o entendimento do juiz, afastou a caracterização do crime de extorsão.
Condenação por ameaça
O único crime reconhecido pela Justiça foi uma ameaça atribuída a Ronny após o desentendimento.
Segundo a sentença, mensagens enviadas pelo réu tiveram o objetivo de intimidar a vítima para evitar que ela procurasse as autoridades. Por esse motivo, ele foi condenado pelo crime de ameaça.
A pena fixada foi de 10 dias-multa, no valor mínimo previsto em lei.
Já Antônio Henrique Pimenta Mathias foi absolvido de todas as acusações. Conforme a decisão, embora estivesse presente durante a cobrança, não houve comprovação de que tenha ameaçado ou agredido a mulher.
Foragido em outro processo
Apesar da absolvição das acusações de extorsão e agiotagem neste processo, Ronny Hernandes Alves dos Santos é considerado foragido da Justiça em outra ação criminal.
Ele é acusado, juntamente com outros dois homens, de agredir um advogado em Franca e roubar o veículo da vítima. Em razão desse processo, há um mandado de prisão em aberto contra ele.
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