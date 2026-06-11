A 1ª Vara Criminal de Franca absolveu dois homens acusados de extorsão e agiotagem em um processo que investigava a cobrança de uma dívida. A decisão foi proferida na última segunda-feira, 8, pelo juiz Alexandre Semedo de Oliveira, que considerou insuficientes as provas para sustentar as acusações mais graves.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Ronny Hernandes Alves dos Santos teria praticado agiotagem por meio da cobrança de juros abusivos em empréstimos e, ao lado de Antônio Henrique Pimenta Mathias, teria constrangido uma mulher com violência e grave ameaça para exigir o pagamento de uma dívida.

Ao analisar o caso, o magistrado concluiu que a acusação de agiotagem não foi comprovada. Na sentença, destacou que a denúncia não apresentou informações consideradas essenciais, como o valor emprestado, a quantia cobrada de volta e a taxa de juros supostamente aplicada. Além disso, a própria vítima afirmou em juízo que não houve cobrança de juros.

Vídeos afastaram acusação de extorsão