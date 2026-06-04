04 de junho de 2026
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TRADIÇÃO

Arte e fé: veja os tapetes de Corpus Christi que colorem Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Tapete de Corpus Christi no Centro de Franca
Tapete de Corpus Christi no Centro de Franca

Centenas de fiéis participaram, nesta quinta-feira, 4, da confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi no entorno da praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca. Os trabalhos começaram por volta das 7h30 e mobilizaram pessoas de diferentes idades em preparação para as celebrações religiosas da data.

Os tapetes foram produzidos por integrantes de diversas paróquias da cidade, que se reuniram para criar desenhos e símbolos religiosos ao longo das vias próximas à praça.

Além da tradicional serragem colorida, os voluntários utilizaram pedrinhas, bexigas e outros materiais para compor os painéis. Aos poucos, os desenhos ganharam forma e transformaram o espaço em um cenário marcado pela fé e pela tradição.

Tradição religiosa

A confecção dos tapetes é uma das principais manifestações de Corpus Christi e reúne anualmente centenas de participantes em Franca.

Os trabalhos foram concluídos antes da missa campal, celebrada às 16h em frente à Concha Acústica, encerrando a programação no Centro da cidade.

Veja as fotos dos tapetes de Corpus Christi no Centro de Franca abaixo:

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