Centenas de fiéis participaram, nesta quinta-feira, 4, da confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi no entorno da praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca. Os trabalhos começaram por volta das 7h30 e mobilizaram pessoas de diferentes idades em preparação para as celebrações religiosas da data.

Os tapetes foram produzidos por integrantes de diversas paróquias da cidade, que se reuniram para criar desenhos e símbolos religiosos ao longo das vias próximas à praça.

Além da tradicional serragem colorida, os voluntários utilizaram pedrinhas, bexigas e outros materiais para compor os painéis. Aos poucos, os desenhos ganharam forma e transformaram o espaço em um cenário marcado pela fé e pela tradição.

Tradição religiosa