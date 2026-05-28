Um filhote da raça shih-tzu, chamado Frank, de apenas 9 meses, desapareceu na tarde desta quarta-feira, 27, poucos segundos após escapar da casa da família, que havia acabado de se mudar para o imóvel no mesmo dia.
Segundo a tutora Leigdine Garrito, o portão estava aberto no momento em que o cachorro saiu para a rua. Imagens mostram que uma mulher, que estava em um carro, parou ao ver o animal, o chamou e o colocou dentro do carro, um Volkswagen Gol chumbo, antes de deixar o local.
“Foi uma fatalidade, coisa de segundos. Só queremos ele de volta”, afirmou a tutora.
Família relata desespero
Abalada, a dona do animal reforçou o vínculo da família com o filhote e disse que o desaparecimento causou forte comoção dentro de casa. “A gente realmente cuida, a gente realmente ama ele, tá? Foi realmente uma fatalidade que aconteceu”, declarou.
Segundo ela, a família acredita que a mulher possa ter imaginado que o cachorro estivesse perdido, mas lamenta a rapidez da situação. “Se ela esperasse um segundo, minha sogra mora na esquina e viu tudo pela sala. Se tivesse esperado, ela teria conseguido sair na sacada e gritar.”
A tutora contou ainda que as duas filhas, de 7 e 4 anos, estão muito abaladas desde o desaparecimento do animal. “A gente tá devastada, chorando muito. Tenho duas crianças, uma de 7 anos e outra de 4, que dormem com ele, brincam o dia inteiro. Eu tenho ele por conta das meninas”, relatou.
Animal tem chip e documentação
A família afirma que consegue comprovar a posse do filhote por meio de documentos e registros veterinários.“Tem como eu provar que é ele. A gente tem plano de saúde, vacinas, carteirinha, e ele tem chip, dá pra escanear. A veterinária dele me mandou mensagem na hora que compartilhei”, disse.
Segundo a tutora, Frank não usava coleira no momento porque é um cachorro criado dentro de casa. “Ele é muito dócil, brinca com todo mundo. Na rua, ele para pras pessoas fazerem carinho. A gente só quer ele de volta.”
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro seja repassada pelo telefone (16) 99189-0355.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.