28 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CÂMERA FLAGROU

'Só queremos ele de volta', diz tutora após shih-tzu ser levado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Filhote da raça shih-tzu chamado Frank, de apenas 9 meses
Filhote da raça shih-tzu chamado Frank, de apenas 9 meses

Um filhote da raça shih-tzu, chamado Frank, de apenas 9 meses, desapareceu na tarde desta quarta-feira, 27, poucos segundos após escapar da casa da família, que havia acabado de se mudar para o imóvel no mesmo dia.

Segundo a tutora Leigdine Garrito, o portão estava aberto no momento em que o cachorro saiu para a rua. Imagens mostram que uma mulher, que estava em um carro, parou ao ver o animal, o chamou e o colocou dentro do carro, um Volkswagen Gol chumbo, antes de deixar o local.

“Foi uma fatalidade, coisa de segundos. Só queremos ele de volta”, afirmou a tutora.

Família relata desespero

Abalada, a dona do animal reforçou o vínculo da família com o filhote e disse que o desaparecimento causou forte comoção dentro de casa. “A gente realmente cuida, a gente realmente ama ele, tá? Foi realmente uma fatalidade que aconteceu”, declarou.

Segundo ela, a família acredita que a mulher possa ter imaginado que o cachorro estivesse perdido, mas lamenta a rapidez da situação. “Se ela esperasse um segundo, minha sogra mora na esquina e viu tudo pela sala. Se tivesse esperado, ela teria conseguido sair na sacada e gritar.”

A tutora contou ainda que as duas filhas, de 7 e 4 anos, estão muito abaladas desde o desaparecimento do animal. “A gente tá devastada, chorando muito. Tenho duas crianças, uma de 7 anos e outra de 4, que dormem com ele, brincam o dia inteiro. Eu tenho ele por conta das meninas”, relatou.

Animal tem chip e documentação

A família afirma que consegue comprovar a posse do filhote por meio de documentos e registros veterinários.“Tem como eu provar que é ele. A gente tem plano de saúde, vacinas, carteirinha, e ele tem chip, dá pra escanear. A veterinária dele me mandou mensagem na hora que compartilhei”, disse.

Segundo a tutora, Frank não usava coleira no momento porque é um cachorro criado dentro de casa. “Ele é muito dócil, brinca com todo mundo. Na rua, ele para pras pessoas fazerem carinho. A gente só quer ele de volta.”

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro seja repassada pelo telefone (16) 99189-0355.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários