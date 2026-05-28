Um filhote da raça shih-tzu, chamado Frank, de apenas 9 meses, desapareceu na tarde desta quarta-feira, 27, poucos segundos após escapar da casa da família, que havia acabado de se mudar para o imóvel no mesmo dia.

Segundo a tutora Leigdine Garrito, o portão estava aberto no momento em que o cachorro saiu para a rua. Imagens mostram que uma mulher, que estava em um carro, parou ao ver o animal, o chamou e o colocou dentro do carro, um Volkswagen Gol chumbo, antes de deixar o local.

“Foi uma fatalidade, coisa de segundos. Só queremos ele de volta”, afirmou a tutora.

Família relata desespero