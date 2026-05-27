Uma motociclista ficou ferida após ser atingida e arrastada por um carro na tarde desta terça-feira, 26, no cruzamento da avenida Alonso y Alonso com a rua Simão Caleiro, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista seguia pela faixa da esquerda quando acabou atingindo a traseira da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, a motociclista foi arrastada por alguns metros.