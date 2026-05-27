Uma motociclista ficou ferida após ser atingida e arrastada por um carro na tarde desta terça-feira, 26, no cruzamento da avenida Alonso y Alonso com a rua Simão Caleiro, em Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista seguia pela faixa da esquerda quando acabou atingindo a traseira da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.
Com o impacto, a motociclista foi arrastada por alguns metros.
Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram a colisão e a queda da vítima, que sofreu diversas escoriações.
Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital particular da cidade.
Motorista alegou freada repentina
O motorista permaneceu no local após o acidente e afirmou que a motociclista teria freado repentinamente antes da batida.
No entanto, segundo a apuração da reportagem, as imagens registradas pelas câmeras de segurança não mostram a suposta freada brusca.
A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas.
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