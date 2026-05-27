27 de maio de 2026
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ALONSO Y ALONSO

Motorista ignora moto e arrasta motociclista em avenida de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança
Carro bate na traseira da moto na avenida Alonso y Alonso
Carro bate na traseira da moto na avenida Alonso y Alonso

Uma motociclista ficou ferida após ser atingida e arrastada por um carro na tarde desta terça-feira, 26, no cruzamento da avenida Alonso y Alonso com a rua Simão Caleiro, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista seguia pela faixa da esquerda quando acabou atingindo a traseira da motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, a motociclista foi arrastada por alguns metros.

Câmeras de segurança registraram o acidente. As imagens mostram a colisão e a queda da vítima, que sofreu diversas escoriações.

Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital particular da cidade.

Motorista alegou freada repentina

O motorista permaneceu no local após o acidente e afirmou que a motociclista teria freado repentinamente antes da batida.

No entanto, segundo a apuração da reportagem, as imagens registradas pelas câmeras de segurança não mostram a suposta freada brusca.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e registrou a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas.

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