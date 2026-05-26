26 de maio de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Idoso é atropelado na faixa e motorista foge no centro de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Momento em que idoso atravessa rua na faixa de pedestres e é atingido por carro
Momento em que idoso atravessa rua na faixa de pedestres e é atingido por carro

Um idoso ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira, 26, no cruzamento das ruas Monsenhor Rosa e Oscar Basilino Santos, em frente à Casa da Cultura, no centro de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima atravessa pela faixa de pedestres e é atingida por um carro que fazia conversão no cruzamento.

Com o impacto, o idoso caiu no asfalto e sofreu diversos ferimentos. Segundo testemunhas, o motorista envolvido no atropelamento não teria parado para prestar socorro após a batida.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de populares até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o idoso para um hospital da cidade.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identidade e o estado de saúde da vítima.

Polícia vai investigar o caso

As imagens do atropelamento foram entregues à polícia, que deve investigar as circunstâncias do acidente e a conduta do motorista.

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