Um idoso ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira, 26, no cruzamento das ruas Monsenhor Rosa e Oscar Basilino Santos, em frente à Casa da Cultura, no centro de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que a vítima atravessa pela faixa de pedestres e é atingida por um carro que fazia conversão no cruzamento.
Com o impacto, o idoso caiu no asfalto e sofreu diversos ferimentos. Segundo testemunhas, o motorista envolvido no atropelamento não teria parado para prestar socorro após a batida.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos de populares até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o idoso para um hospital da cidade.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identidade e o estado de saúde da vítima.
Polícia vai investigar o caso
As imagens do atropelamento foram entregues à polícia, que deve investigar as circunstâncias do acidente e a conduta do motorista.
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