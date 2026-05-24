Um homem de 46 anos está desaparecido desde a manhã de sexta-feira, 22, após receber alta médica de uma unidade hospitalar em Franca. O caso foi registrado pela irmã dele na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como desaparecimento de pessoa.

Segundo o boletim de ocorrência, Cícero Aldo dos Santos Teixeira estava internado há mais de 20 dias no Hospital Allan Kardec para tratamento de transtorno bipolar. A irmã, Celise Aparecida dos Santos Teixeira, relatou à Polícia Civil que foi orientada pela equipe médica a buscar o paciente por volta das 10h.

Ainda de acordo com o registro, a mulher assinou os documentos de alta antes de encontrar o irmão. Quando conseguiu vê-lo, Cícero teria afirmado que não iria acompanhá-la e saiu sozinho do hospital, tomando rumo ignorado.