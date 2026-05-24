24 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PROCURA-SE

Homem desaparece após alta psiquiátrica em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Cícero Aldo dos Santos Teixeira está desaparecido
Cícero Aldo dos Santos Teixeira está desaparecido

Um homem de 46 anos está desaparecido desde a manhã de sexta-feira, 22, após receber alta médica de uma unidade hospitalar em Franca. O caso foi registrado pela irmã dele na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como desaparecimento de pessoa.

Segundo o boletim de ocorrência, Cícero Aldo dos Santos Teixeira estava internado há mais de 20 dias no Hospital Allan Kardec para tratamento de transtorno bipolar. A irmã, Celise Aparecida dos Santos Teixeira, relatou à Polícia Civil que foi orientada pela equipe médica a buscar o paciente por volta das 10h.

Ainda de acordo com o registro, a mulher assinou os documentos de alta antes de encontrar o irmão. Quando conseguiu vê-lo, Cícero teria afirmado que não iria acompanhá-la e saiu sozinho do hospital, tomando rumo ignorado.

Funcionários da unidade informaram à família que não poderiam intervir, já que, após a assinatura da alta médica, ele não estaria mais sob responsabilidade do hospital.

A irmã afirmou ainda que percorreu diversos pontos da cidade em busca do homem, mas não conseguiu localizá-lo. Conforme o boletim, ele carregava apenas uma mala com roupas e estava sem documentos pessoais e sem celular.

O registro também aponta que Cícero sofre surtos relacionados ao transtorno bipolar desde 2017. A irmã declarou acreditar que ele não tinha condições de receber alta naquele momento.

Na manhã desse sábado, 23, a Polícia Civil atualizou o boletim e informou que o homem continua desaparecido e estaria em surto psiquiátrico. O caso segue sob apuração.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários