24 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:

Nome: Joana Maria Garcia
Idade: 56 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Juvenal Rodrigues Neves
Idade: 62 anos
Local do velório: Velório Municipal de Ribeirão Corrente
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente
Horário previsto do sepultamento: 17h

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