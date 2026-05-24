Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:
Nome: Joana Maria Garcia
Idade: 56 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Juvenal Rodrigues Neves
Idade: 62 anos
Local do velório: Velório Municipal de Ribeirão Corrente
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente
Horário previsto do sepultamento: 17h
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