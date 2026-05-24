Veja o obituário deste domingo, 24, em Franca:

Nome: Joana Maria Garcia

Idade: 56 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Juvenal Rodrigues Neves

Idade: 62 anos

Local do velório: Velório Municipal de Ribeirão Corrente

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ribeirão Corrente

Horário previsto do sepultamento: 17h