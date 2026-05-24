Moradores do Jardim Barão, em Franca, viveram momentos de tensão na noite desse sábado, 23, após uma tentativa de invasão a uma residência localizada nas proximidades da avenida Orlando Dompieri.

Segundo relatos dos moradores, dois suspeitos teriam entrado na casa por volta das 18h20. No entanto, o proprietário chegou ao imóvel durante a ação e os criminosos fugiram em seguida.

Ainda conforme os relatos, os suspeitos escaparam por um terreno pertencente a uma empresa de ônibus, área que, segundo moradores da região, estaria sendo utilizada frequentemente como rota de fuga e esconderijo.