Moradores do Jardim Barão, em Franca, viveram momentos de tensão na noite desse sábado, 23, após uma tentativa de invasão a uma residência localizada nas proximidades da avenida Orlando Dompieri.
Segundo relatos dos moradores, dois suspeitos teriam entrado na casa por volta das 18h20. No entanto, o proprietário chegou ao imóvel durante a ação e os criminosos fugiram em seguida.
Ainda conforme os relatos, os suspeitos escaparam por um terreno pertencente a uma empresa de ônibus, área que, segundo moradores da região, estaria sendo utilizada frequentemente como rota de fuga e esconderijo.
“Impressionante a audácia desses caras”, afirmou uma moradora. Ela disse ainda que já havia alertado responsáveis pela empresa sobre a necessidade de reforçar a segurança no local, incluindo o fechamento do portão de acesso ao terreno.
A moradora relatou que pediu providências para que o espaço fosse fechado, mas que, até o momento, nenhuma medida efetiva teria sido tomada. “Meu marido quer soldar o portão porque é a nossa segurança”, desabafou.
Não há informações sobre prisões até o momento. O caso deve ser apurado pelas autoridades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.