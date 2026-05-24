24 de maio de 2026
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NA SURDINA

Criminosos invadem casa e fogem por terreno no Jardim Barão

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Telhas quebradas após ação dos bandidos
Telhas quebradas após ação dos bandidos

Moradores do Jardim Barão, em Franca, viveram momentos de tensão na noite desse sábado, 23, após uma tentativa de invasão a uma residência localizada nas proximidades da avenida Orlando Dompieri.

Segundo relatos dos moradores, dois suspeitos teriam entrado na casa por volta das 18h20. No entanto, o proprietário chegou ao imóvel durante a ação e os criminosos fugiram em seguida.

Ainda conforme os relatos, os suspeitos escaparam por um terreno pertencente a uma empresa de ônibus, área que, segundo moradores da região, estaria sendo utilizada frequentemente como rota de fuga e esconderijo.

“Impressionante a audácia desses caras”, afirmou uma moradora. Ela disse ainda que já havia alertado responsáveis pela empresa sobre a necessidade de reforçar a segurança no local, incluindo o fechamento do portão de acesso ao terreno.

A moradora relatou que pediu providências para que o espaço fosse fechado, mas que, até o momento, nenhuma medida efetiva teria sido tomada. “Meu marido quer soldar o portão porque é a nossa segurança”, desabafou.

Não há informações sobre prisões até o momento. O caso deve ser apurado pelas autoridades.

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