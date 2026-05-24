O Grupo Savegnago marcou presença no congresso APAS Show 2026, participando ativamente de painéis e fóruns que abordaram os principais desafios do varejo alimentar contemporâneo, como sucessão empresarial, cultura organizacional e relações de trabalho. O evento ocorreu de 18 a 21 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reuniu representantes do setor supermercadista e especialistas da indústria. Esta 40ª edição é considerada um dos principais encontros de negócios, networking e tendências de consumo das Américas.

Na terça-feira, dia 19, Murilo Savegnago, diretor de Trade e Marketing do grupo, participou do painel “O Sucessor e o Desafio da Legitimidade”. Com o tema “Sucessão: Novos Olhares, Mesma Paixão”, o encontro propôs uma reflexão sobre os desafios enfrentados por sucessores de empresas familiares. Na quarta-feira, dia 20, Chalim Savegnago, presidente-executivo do grupo, esteve presente no painel “Coração Supermercadista: Paixão que Transforma o Varejo”. Esse bate-papo reuniu lideranças do setor para discutir o papel dos supermercados na dinâmica econômica e social das cidades, além de temas relacionados à cultura corporativa, formação de equipes e sustentabilidade dos negócios. É uma grande alegria ver o Savegnago se reafirmando a cada dia como referência no setor. Sucesso!

Lino

Lino Moraes é uma referência em vídeos de alta qualidade, não apenas em Franca e região, mas em todo o Brasil. Ele é responsável por registrar os momentos de destaque dos principais eventos da área e dirige com competência a produtora que leva seu nome. Fiel escudeiro da saudosa colunista social e apresentadora Patrícia Pizzo, Lino continua ao meu lado, firme e forte, no programa Record em Revista. No dia 26 de maio, ele comemora mais um aniversário, e aqui deixo meu abraço repleto de carinho e gratidão. Parabéns, Brasil!

Corrente do bem