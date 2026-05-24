APAS Show
O Grupo Savegnago marcou presença no congresso APAS Show 2026, participando ativamente de painéis e fóruns que abordaram os principais desafios do varejo alimentar contemporâneo, como sucessão empresarial, cultura organizacional e relações de trabalho. O evento ocorreu de 18 a 21 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reuniu representantes do setor supermercadista e especialistas da indústria. Esta 40ª edição é considerada um dos principais encontros de negócios, networking e tendências de consumo das Américas.
Referência
Na terça-feira, dia 19, Murilo Savegnago, diretor de Trade e Marketing do grupo, participou do painel “O Sucessor e o Desafio da Legitimidade”. Com o tema “Sucessão: Novos Olhares, Mesma Paixão”, o encontro propôs uma reflexão sobre os desafios enfrentados por sucessores de empresas familiares. Na quarta-feira, dia 20, Chalim Savegnago, presidente-executivo do grupo, esteve presente no painel “Coração Supermercadista: Paixão que Transforma o Varejo”. Esse bate-papo reuniu lideranças do setor para discutir o papel dos supermercados na dinâmica econômica e social das cidades, além de temas relacionados à cultura corporativa, formação de equipes e sustentabilidade dos negócios. É uma grande alegria ver o Savegnago se reafirmando a cada dia como referência no setor. Sucesso!
Lino
Lino Moraes é uma referência em vídeos de alta qualidade, não apenas em Franca e região, mas em todo o Brasil. Ele é responsável por registrar os momentos de destaque dos principais eventos da área e dirige com competência a produtora que leva seu nome. Fiel escudeiro da saudosa colunista social e apresentadora Patrícia Pizzo, Lino continua ao meu lado, firme e forte, no programa Record em Revista. No dia 26 de maio, ele comemora mais um aniversário, e aqui deixo meu abraço repleto de carinho e gratidão. Parabéns, Brasil!
Corrente do bem
Dircélia Rabelo, Vanessa Monteiro e Priscila Martori são incansáveis na liderança do grupo Corrente do Bem, que faz parte do Grupo Mulheres do Brasil em Franca. No sábado, 16 de maio, elas, junto com outros integrantes do grupo, destaque para a sempre atuante Elizeth Guerra, promoveram o Bazar Corrente do Bem, que foi um verdadeiro sucesso. O bazar ofereceu uma variedade de peças de roupas novas e seminovas, além de deliciosos quitutes. Toda a renda arrecadada será revertida para as ações que a Corrente do Bem desenvolve, que incluem doações de cestas básicas, cadeiras de rodas e cursos para mulheres que desejam iniciar ou complementar sua renda. É um trabalho lindo e essencial. Parabéns a todas vocês! Que continuem beneficiando tantas pessoas e famílias.
Parabéns
Leandro Carrijo é um empreendedor incansável à frente da bem-sucedida Capitão Prime Hamburgueria, que possui duas unidades em Franca, além de uma em Ribeirão Preto e outra em Piracicaba. Presidente atuante do Rotary Club de Franca Imperador e membro da diretoria do Fest Bar, ganhando o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Suas maiores paixões são a esposa, Karol Santos, e a filha, a pequena Bella. No dia 22 de maio, ele comemorou seu aniversário cercado de muito amor e recebe aqui o meu carinho extensivo a toda família. Parabéns, Leandro!
Sebrae
O Sebrae-SP realizará o 1º Encontro de Comunicadores do Nordeste Paulista no dia 27 de maio, na Ciesp-Franca. O evento é voltado para comunicadores, jornalistas e criadores de conteúdo, com uma palestra especial de JR Pippers, intitulada “Do Prompt ao Impacto – O Potencial Humano na Era da Inteligência Artificial”. A palestra abordará como a inteligência artificial está transformando a comunicação, destacando a importância do fator humano para gerar conexões significativas. Prepare-se para uma experiência enriquecedora de aprendizado e troca de ideias. Agradecimentos ao gerente regional do Sebrae-SP em Franca, Jorge Zanetti, pelo seu trabalho excepcional e pelo convite.
Luciana
Ela é sinônimo de resiliência, fé e coragem. Enfrentrou uma leucemia com tanta fé e hoje, curada comemora mais um ano de vida cercada pelo amor do maridão João Bhosco Cordeiro, da filha Clara, familiares e amigos. Luciana Cordeiro comemorou a data no dia 20 de maio e recebe aqui meu abraço cheio de carinho e admiração. Que venham muitos anos de saúde, alegria e realizações.
Leilão APAE
A 14ª edição do Leilão União de Forças - Um Lance de Amor, promovido pela APAE/Franca, ocorreu na tarde do último sábado, 23 de maio, e foi um verdadeiro sucesso. As mesas estavam esgotadas há mais de três semanas, e o evento contou com uma presença marcante, com lances que foram verdadeiros atos de amor. Atualmente, a APAE atende mais de 1.500 usuários, oferecendo assistência integral às famílias. Este trabalho de excelência é uma referência em toda a região e se beneficia com a arrecadação do já tradicional evento. Na foto, estão o presidente Agenor Gado, o vice-presidente Ebio Pedroza, os diretores Waldyr Medezani e Alfredo Rodrigues, além dos Embaixadores APAE 2026.
Sempre presente
Embaixadora vitalícia da APAE Franca, a empresária Noedi Freitas marcou presença na edição 2026 do leilão, sendo calorosamente recepcionada pelo presidente Agenor Gado. Noedi sempre levantou a bandeira da APAE, dedicando-se ativamente em prol da entidade. Sua contribuição e comprometimento são fundamentais para o sucesso das iniciativas da APAE.
Embaixador
Destaque para o empresário Guilherme Faleiros Carvalho, embaixador do Leilão APAE 2026, que trabalhou incansavelmente para o sucesso do evento. Ele é diretor da Lusten Bamboo Design, ao lado de sua esposa, Cleufa Alves. Na foto, Guilherme aparece com seu sócio, Douglas Borges, e parte de sua equipe, Gustavo Faleiros e Carlos Ravanetti. É sempre uma alegria encontrá-los. Parabéns pelo excelente trabalho, Guilherme! Sucesso!
Diva
Um grande abraço para a aniversariante do dia 24 de maio, Diva Rocha, sempre lembrada e reverenciada pelos serviços prestados à comunidade durante seu tempo como primeira-dama e presidente do Fussol. Diva é esposa do empresário e “eterno” prefeito de Franca, Sidnei Franco da Rocha. Meu carinho especial para Diva, que sempre se destaca pela sua elegância e pelo trato afetuoso com as pessoas. Parabéns!
Rogério
O advogado Rogério Castro comemorou seu aniversário no dia 23 de maio, cercado pela presença de sua esposa, a empresária Fernanda Peixoto e Castro. Reconhecido como um advogado de destaque, Rogério é aquele amigo presente em todos os momentos. Desejo a ele muitas felicidades e um novo ciclo repleto de alegria!
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