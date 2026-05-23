O Sesi Franca Basquete está muito perto de mais uma decisão do NBB. Na noite deste sábado, 23, a equipe francana venceu o Brasília por 91 a 74, no ginásio Nilson Nelson, abriu 2 a 1 na semifinal e agora terá a chance de garantir vaga na final diante da torcida, no Pedrocão, na próxima terça-feira, 26.

Lucas Dias chama responsabilidade

Em uma partida marcada por momentos de pressão e reação dos donos da casa, o grande nome da noite foi Lucas Dias. O camisa 9 assumiu o protagonismo justamente no momento mais delicado do confronto e comandou o Franca no último quarto com bolas decisivas e liderança técnica.

Foram 12 pontos apenas na parcial final, esfriando a reação brasiliense e recolocando os francanos no controle do jogo.

Início dominante silenciou o Nilson Nelson