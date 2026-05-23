O Sesi Franca Basquete está muito perto de mais uma decisão do NBB. Na noite deste sábado, 23, a equipe francana venceu o Brasília por 91 a 74, no ginásio Nilson Nelson, abriu 2 a 1 na semifinal e agora terá a chance de garantir vaga na final diante da torcida, no Pedrocão, na próxima terça-feira, 26.
Lucas Dias chama responsabilidade
Em uma partida marcada por momentos de pressão e reação dos donos da casa, o grande nome da noite foi Lucas Dias. O camisa 9 assumiu o protagonismo justamente no momento mais delicado do confronto e comandou o Franca no último quarto com bolas decisivas e liderança técnica.
Foram 12 pontos apenas na parcial final, esfriando a reação brasiliense e recolocando os francanos no controle do jogo.
Início dominante silenciou o Nilson Nelson
O Franca começou a partida em ritmo forte e praticamente perfeito ofensivamente. Nacho Laterza acertou bolas importantes do perímetro, enquanto Corderro Bennett apareceu bem nas infiltrações e transições rápidas.
O domínio foi tão grande que o primeiro quarto terminou em 28 a 12 para os visitantes, silenciando o ginásio Nilson Nelson e dando a impressão de uma vitória tranquila.
Brasília reage e jogo ganha tensão
Empurrado pela torcida, o Brasília cresceu no segundo período e passou a dificultar o ataque francano. A equipe da casa aumentou a intensidade defensiva e conseguiu reduzir a vantagem antes do intervalo.
Na volta dos vestiários, a pressão aumentou ainda mais. O Brasília encostou no placar e chegou a diminuir a diferença para apenas sete pontos, recolocando tensão total na semifinal.
Time experiente controla reta final
Foi então que apareceu a maturidade de um elenco acostumado a decisões. Liderado por Lucas Dias, o Franca retomou o controle emocional da partida, voltou a defender forte, controlou os rebotes e matou o jogo nos minutos finais.
A vitória por 91 a 74 deixa o time francano a apenas um triunfo da quinta final consecutiva do NBB.
Decisão agora será no Pedrocão
O jogo 4 da semifinal acontece na próxima terça-feira, 26, no Pedrocão, em Franca. Caso vença novamente, o Sesi Franca garante vaga em mais uma final do Novo Basquete Brasil diante da torcida.
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