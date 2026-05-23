Um motorista ficou ferido após capotar o carro na noite deste sábado, 23, na rodovia Cândido Portinari, no trecho entre o Guanabara e o Leporace, em Franca. O acidente aconteceu nas proximidades do pontilhão do Leporace e mobilizou equipes de resgate e da concessionária responsável pela via.

Segundo informações apuradas no local, o condutor relatou que teria sido fechado por outro veículo enquanto seguia pela rodovia. Ao tentar evitar a colisão, ele perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta central e o carro capotou, parando com as rodas para cima na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou retirar a vítima do interior do veículo. Apesar da violência do acidente, o motorista estava consciente e apresentava ferimentos considerados moderados. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico.