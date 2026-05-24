1. A verdade que ninguém gosta de ouvir (mas todo empresário precisa saber)
Se você tem empresa, mas convive com funcionários sem registro, vínculos mal-ajustados ou contratos antigos que nunca foram revisados, aqui vai uma verdade incômoda: você não precisa esperar a intimação da Justiça chegar para resolver essa bomba-relógio.
Aliás, se a sua estratégia é “depois eu vejo isso”, saiba que o depois costuma vir vestido de Oficial de Justiça (e, quase sempre, no pior momento).
É até curioso. O empresário monitora fluxo de caixa, concorrência, inadimplência, marketing, imposto, até o preço do café da copa. Mas, quando o assunto é passivo trabalhista, instala-se uma espécie de miopia seletiva. Todo mundo sabe que está lá… mas faz de conta que não está. Um colaborador “só temporário”, outro “só ajudando no movimento”, outro “só até acertar o caixa”. É sempre “só”... Até virar tudo.
E talvez o maior autoengano seja este: “Se estava ruim, ele teria reclamado.”
Claro. Empregado não reclama antes de reclamar. Ele simplesmente aparece com uma ação debaixo do braço, com cálculo retroativo, juros, multas, FGTS, INSS, honorários, dano moral, horas extras que você jura que ele nunca fez… e um mundo de surpresas que nenhum empresário quer descobrir ao vivo no tribunal.
A pergunta que fica é simples: Você prefere encarar isso agora (com estratégia, planejamento e previsibilidade) ou prefere resolver tudo às pressas, pressionado por uma audiência que você não esperava?
2. O Cenário Atual: a cultura da informalidade e o custo invisível da ingenuidade
De todas as heranças empresariais brasileiras, talvez a mais persistente seja a informalidade. Ela aparece disfarçada de “economia imediata”, “desburocratização”, “solução temporária” ou até “bom senso empresarial”.
Todavia, a verdade é outra: a informalidade é uma dívida silenciosa, que cresce no escuro.
E cresce rápido.
A cada dia sem registro, o empresário acumula:
- FGTS não depositado,
- férias vencidas e proporcionais,
- 13º ignorado,
- horas extras sem controle,
- adicionais invisíveis,
- e um potencial pedido de reconhecimento de vínculo que pode derrubar qualquer planejamento financeiro.
O pior?
Esses valores não crescem linearmente. Crescem exponencialmente.
Juros, correção monetária, multas e honorários fazem o trabalho sujo que você achava que estava economizando.
E aí entra o medo do Judiciário (um medo legítimo).
O empresário já chega na Justiça do Trabalho derrotado emocionalmente. Sabe que lidará com:
- imprevisibilidade,
- desgaste emocional,
- exposição,
- custo financeiro,
- e a sensação incômoda de “poderia ter evitado”.
A cultura da informalidade sempre parece vantajosa… Até o dia em que deixa de ser.
3. A Solução: O Acordo Extrajudicial Trabalhista como ferramenta de gestão, não apenas de crise
Em meio a esse cenário de riscos silenciosos e bombas-relógio jurídicas, há uma ferramenta que muitos desconhecem ou subestimam: o Acordo Extrajudicial Trabalhista, previsto no artigo 855-B da CLT.
Ele representa exatamente aquilo que o empresário deseja, mas que raramente encontra no Judiciário: celeridade, segurança, previsibilidade e controle.
Criado pela Reforma Trabalhista, esse instrumento permite que empregado e empregador resolvam pendências (inclusive regularização de vínculos e acertos que estão atrasados há meses ou anos) de forma consensual, com a chancela da Justiça.
É o melhor dos dois mundos:
- conversa direta,
- custos controlados,
- sem litigância,
- e com a segurança de uma sentença homologada.
E aqui vai o ponto que transforma esse mecanismo em verdadeira gestão empresarial: ele não serve apenas para encerrar contratos; ele serve para corrigir o passado e planejar o futuro.
Empresas maduras utilizam o acordo extrajudicial como parte do compliance trabalhista.
É faxina jurídica.
É prevenção.
É profissionalização das relações de trabalho.
4. Por que essa estratégia funciona tão bem?
O acordo extrajudicial trabalhista não é um simples “acerto de contas”. Ele tem pilares que o tornam juridicamente forte e praticamente imune a revisões futuras (desde que bem formalizado).
Vamos aos principais:
A. A homologação judicial é o selo de segurança
O acordo só ganha força quando passa pela análise do juiz.
E isso não é burocracia: é blindagem.
Depois de homologado:
- vira título executivo judicial,
- não pode ser revisto arbitrariamente,
- e gera quitação plena das parcelas ali descritas.
Isso significa dormir com a tranquilidade que o empresário gosta, mas raramente tem.
B. Advogados distintos: garantia de equilíbrio e validade
A CLT exige que empregado e empregador tenham advogados diferentes.
Isso demonstra:
- voluntariedade,
- ausência de coação,
- e equilíbrio na negociação.
Juízes levam isso muito a sério.
C. Segurança jurídica real (não mais aquela fé ingênua no "vai dar certo")
Empresário adora fazer um acordo verbal. Porém, o acordo verbal não ama o empresário de volta.
No tribunal, ele vale menos que papel molhado.
O extrajudicial homologado, por sua vez, é sólido.
É sentença.
É definitivo.
D. Custo-benefício: pagar menos agora para não sofrer depois
Quando comparado a um processo judicial cheio de:
- honorários,
- perícias,
- multas,
- juros,
- condenações imprevisíveis.
O acordo extrajudicial é quase um presente do universo jurídico.
Até o parcelamento pode ser negociado de forma inteligente para manter fluxo de caixa saudável.
E. Pacificação social e organizacional
Empresas bem estruturadas sabem que relações trabalhistas equilibradas reduzem conflitos, melhoram o clima interno e reforçam a reputação organizacional.
Acordo extrajudicial é, sim, ferramenta de gestão.
Quem não usa está perdendo a chance de evoluir.
5. Conclusão: O chamado à ação que separa prevenção de improviso
Se você tem funcionários sem registro, vínculos mal-ajustados ou contratos antigos que nunca foram revisados, este é o momento ideal para agir. Não espere o susto vir pela porta da Justiça.
Passivo trabalhista não desaparece.
Ele amadurece.
Ele cresce.
Ele cobra.
E cobra caro.
O acordo extrajudicial trabalhista é a ponte entre:
- o medo do imprevisível
e
- a tranquilidade da previsibilidade.
Não é favor ao empregado.
Não é fragilidade da empresa.
É inteligência de gestão.
Empresário bem informado é empresário que não deixa seu patrimônio na mão do acaso.
E regularizar hoje o que pode virar uma ação amanhã é, obviamente, uma das decisões mais estratégicas que você pode tomar. Em caso de dúvida, procure um advogado especialista de sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor de Direito. Autor de Obras Jurídicas
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.