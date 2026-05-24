1. A verdade que ninguém gosta de ouvir (mas todo empresário precisa saber)

Se você tem empresa, mas convive com funcionários sem registro, vínculos mal-ajustados ou contratos antigos que nunca foram revisados, aqui vai uma verdade incômoda: você não precisa esperar a intimação da Justiça chegar para resolver essa bomba-relógio.

Aliás, se a sua estratégia é “depois eu vejo isso”, saiba que o depois costuma vir vestido de Oficial de Justiça (e, quase sempre, no pior momento).