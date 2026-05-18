Um motorista ainda não identificado bateu em ao menos dois carros estacionados e fugiu sem prestar assistência na noite deste domingo, 17, no Jardim Guanabara, em Franca.
O acidente aconteceu na rua Irmãos Antunes. Segundo apurado pelo portal GCN/Sampi, os proprietários dos veículos atingidos estavam dentro de uma igreja próxima e só perceberam a colisão após ouvirem o barulho do impacto. Quando saíram para verificar o que havia acontecido, o motorista responsável já havia deixado o local.
Imagens enviadas ao GCN mostram que os danos ficaram concentrados na parte traseira dos veículos atingidos - um Fiat Siena e um Fiat Palio, ambos pratas. Peças do carro causador ficaram espalhadas pela via após a batida.
Investigação
Um dos automóveis mais danificados pertence a um casal de idosos. O prejuízo causado pela colisão chamou a atenção de moradores da região.
Câmeras de segurança instaladas nas proximidades devem auxiliar na identificação do motorista envolvido no acidente.
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