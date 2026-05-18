Veja o obituário desta segunda-feira, 18, em Franca:

Nome: Maria Aparecida da Silva Leite

Idade: 81 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Alice Monteiro

Idade: 85 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h