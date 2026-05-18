19 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 18, em Franca:

Nome: Maria Aparecida da Silva Leite 
Idade: 81 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Alice Monteiro 
Idade: 85 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Rita Helena Montagnini Molina
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Vicente de Paulo Rodrigues 
Idade: 63 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

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