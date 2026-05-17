O coração acelera, a cabeça pesa e a incerteza chega antes mesmo da internação. Quem está prestes a enfrentar uma cirurgia sabe que o medo não é apenas da mesa de operação... É do amanhã. Como pagar as contas? Como manter a casa funcionando? Como garantir tranquilidade para focar na recuperação?

É justamente nesse ponto de tensão emocional que o Direito Previdenciário se transforma em escudo, não importando se é uma cirurgia simples ou complexa.

Não é exagero: a lei foi pensada para proteger o trabalhador justamente nos momentos em que ele mais está vulnerável. E entender esses direitos antes da cirurgia faz toda a diferença para evitar dor de cabeça depois.

1. O Direito Previdenciário Protege o Pré e o Pós-Operatório