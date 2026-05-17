A UBS Paineiras, em Franca, lança sua primeira Semana de Saúde Mental com cinco dias de atividades gratuitas e abertas a todos os moradores. O evento começa na segunda-feira, 18, às 8h30, e se estende até a sexta-feira, 22, reunindo profissionais da saúde, assistentes sociais, fisioterapeutas e parceiros da rede de apoio municipal. A iniciativa chega em um momento em que o debate sobre saúde mental ganhou espaço crescente nas políticas públicas de atenção básica no Brasil.

A programação foi pensada para ir além das consultas tradicionais. Ao longo da semana, a unidade, localizada entre as ruas Maria Aparecida Veríssimo e 18, vai oferecer desde uma oficina de fotografia conduzida pela psicóloga Bruna Gonçalves até técnicas de relaxamento apresentadas por Ana Carolina Garcia Bras, com participação da psicanalista Poliana Martins. A abertura ficará por conta do Coral do Ambulatório, seguida pela vivência "Brincando com as cores dos sonhos", facilitada por Sônia Rodrigues, assistente social e psicodramatista.

O calendário também reserva espaço para temas que extrapolam o campo clínico. Na terça-feira, 19, uma roda de conversa com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) vai abordar violência doméstica, seus tipos, feminicídio e a relação direta desses fatores com a saúde mental. Já na quinta-feira, 21, o CRAS Norte participa com informações sobre benefícios de aposentadoria e BPC/LOAS, reconhecendo que segurança social e saúde mental caminham lado a lado.