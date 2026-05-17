O vestibulinho das Etecs “Dr. Júlio Cardoso” e “Prof. Carmelino Corrêa Júnior” estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2026 em Franca. As vagas oferecidas são para cursos técnicos em períodos matutinos, vespertinos e noturnos, além da modalidade EAD (Ensino À Distância).

São 11 opções de cursos oferecidos pelas duas unidades das instituições de Franca disponíveis para inscrição, sendo elas: Automação Industrial, Enfermagem, Finanças, Guia de Turismo, Transações Imobiliárias, Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Especialização em Gestão de Projetos, Secretariado e Veterinária.

Etec “Dr. Júlio Cardoso”

Dentre os cinco cursos oferecidos pela Etec “Dr. Júlio Cardoso”, três são na modalidade presencial e dois EAD.

Automação Industrial: 40 vagas - Presencial | Noturno

Enfermagem: 40 vagas - Presencial | Matutino

Finanças: 40 vagas - Presencial | Noturno

Guia de Turismo: On-Line (número de vagas não divulgado)

Transações Imobiliárias: On-Line (número de vagas não divulgado)

Etec “Prof. Carmelino Corrêa Júnior”