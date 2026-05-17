O vestibulinho das Etecs “Dr. Júlio Cardoso” e “Prof. Carmelino Corrêa Júnior” estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2026 em Franca. As vagas oferecidas são para cursos técnicos em períodos matutinos, vespertinos e noturnos, além da modalidade EAD (Ensino À Distância).
São 11 opções de cursos oferecidos pelas duas unidades das instituições de Franca disponíveis para inscrição, sendo elas: Automação Industrial, Enfermagem, Finanças, Guia de Turismo, Transações Imobiliárias, Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Especialização em Gestão de Projetos, Secretariado e Veterinária.
Etec “Dr. Júlio Cardoso”
Dentre os cinco cursos oferecidos pela Etec “Dr. Júlio Cardoso”, três são na modalidade presencial e dois EAD.
- Automação Industrial: 40 vagas - Presencial | Noturno
- Enfermagem: 40 vagas - Presencial | Matutino
- Finanças: 40 vagas - Presencial | Noturno
- Guia de Turismo: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Transações Imobiliárias: On-Line (número de vagas não divulgado)
Etec “Prof. Carmelino Corrêa Júnior”
Já para a Etec “Prof. Carmelino Corrêa Júnior”, são sete opções de cursos, sendo somente um presencial e outros seis na modalidade EAD.
- Administração: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Comércio: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Desenvolvimento de Sistemas: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Especialização de Gestão de Projetos: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Guia de Turismo: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Secretariado: On-Line (número de vagas não divulgado)
- Veterinária: 40 vagas - Presencial | Noturno
Calendário do Vestibulinho
O cronograma divulgado pela Etec prevê inscrições para o processo seletivo até o próximo dia 25, uma segunda-feira, até às 15h, com taxa de inscrição fixada em R$ 50.
O dia 17 de junho é a data prevista para a divulgação dos locais de exame, a partir das 15h. O exame será realizado no dia 21 de junho, às 13h30.
Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 25 de junho a partir das 15h e a lista de classificação geral somente será divulgada no dia 15 de julho, às 12h.
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