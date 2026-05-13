Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Papa João XXIII e Francisco Frias Mesquita, no bairro Nova Franca, deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um Celta prata seguia pela rua Francisco Frias Mesquita quando tentou realizar o cruzamento. Ao avançar, acabou cortando a frente de um motociclista que trafegava pela via preferencial em uma Yamaha Fazer azul.

O impacto foi violento. O motociclista atingiu a lateral do veículo e, com a força da colisão, foi arremessado por cerca de 50 metros do ponto de batida. Testemunhas relataram que ele “voou” antes de cair ao solo.