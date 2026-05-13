13 de maio de 2026
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TRÂNSITO DE FRANCA

Motociclista 'voa' 50 metros em acidente e espera 45m por socorro

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Veículos envolvidos no acidente
Veículos envolvidos no acidente

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Papa João XXIII e Francisco Frias Mesquita, no bairro Nova Franca, deixou um motociclista gravemente ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um Celta prata seguia pela rua Francisco Frias Mesquita quando tentou realizar o cruzamento. Ao avançar, acabou cortando a frente de um motociclista que trafegava pela via preferencial em uma Yamaha Fazer azul.

O impacto foi violento. O motociclista atingiu a lateral do veículo e, com a força da colisão, foi arremessado por cerca de 50 metros do ponto de batida. Testemunhas relataram que ele “voou” antes de cair ao solo.

A vítima sofreu fraturas graves na perna direita, além de um corte profundo no mesmo membro. Caído no asfalto, o homem tremia e gritava de dor enquanto aguardava socorro.

O atendimento demorou entre 40 e 45 minutos para chegar. Segundo apurado, pelo segundo dia consecutivo, não havia viaturas suficientes disponíveis no momento devido ao alto número de ocorrências na cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas e, após o atendimento inicial, encaminharam o motociclista para a Santa Casa.

A Polícia Militar também esteve no local, registrou a ocorrência e realizou o controle do trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.

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