Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Papa João XXIII e Francisco Frias Mesquita, no bairro Nova Franca, deixou um motociclista gravemente ferido.
De acordo com as informações apuradas no local, a condutora de um Celta prata seguia pela rua Francisco Frias Mesquita quando tentou realizar o cruzamento. Ao avançar, acabou cortando a frente de um motociclista que trafegava pela via preferencial em uma Yamaha Fazer azul.
O impacto foi violento. O motociclista atingiu a lateral do veículo e, com a força da colisão, foi arremessado por cerca de 50 metros do ponto de batida. Testemunhas relataram que ele “voou” antes de cair ao solo.
A vítima sofreu fraturas graves na perna direita, além de um corte profundo no mesmo membro. Caído no asfalto, o homem tremia e gritava de dor enquanto aguardava socorro.
O atendimento demorou entre 40 e 45 minutos para chegar. Segundo apurado, pelo segundo dia consecutivo, não havia viaturas suficientes disponíveis no momento devido ao alto número de ocorrências na cidade.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizadas e, após o atendimento inicial, encaminharam o motociclista para a Santa Casa.
A Polícia Militar também esteve no local, registrou a ocorrência e realizou o controle do trânsito, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento.
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