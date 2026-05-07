Um homem condenado por estupro e considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, 7, em Cristais Paulista. Segundo a corporação, ele tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes (SP), após condenação com trânsito em julgado.
A captura foi realizada por policiais civis da Delegacia de Cristais Paulista durante diligências investigativas na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o procurado foi localizado em uma residência do município.
No local, os policiais informaram o homem sobre a ordem judicial e deram voz de prisão. Segundo a corporação, ele não apresentou resistência durante a abordagem.
Após a detenção, o condenado foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais e a comunicação ao Poder Judiciário.
Encaminhamento
Na sequência, o homem foi levado para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
A operação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob coordenação do delegado Gabriel Fernando T. da Silva.
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