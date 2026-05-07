07 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Estuprador foragido é encontrado escondido em Cristais Paulista

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Criminoso sendo encaminhado após ser pego pela Polícia Civil; a foto do condenado foi borrada pela própria corporação
Criminoso sendo encaminhado após ser pego pela Polícia Civil; a foto do condenado foi borrada pela própria corporação

Um homem condenado por estupro e considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, 7, em Cristais Paulista. Segundo a corporação, ele tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes (SP), após condenação com trânsito em julgado.

A captura foi realizada por policiais civis da Delegacia de Cristais Paulista durante diligências investigativas na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o procurado foi localizado em uma residência do município.

No local, os policiais informaram o homem sobre a ordem judicial e deram voz de prisão. Segundo a corporação, ele não apresentou resistência durante a abordagem.

Após a detenção, o condenado foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais e a comunicação ao Poder Judiciário.

Encaminhamento

Na sequência, o homem foi levado para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob coordenação do delegado Gabriel Fernando T. da Silva.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários