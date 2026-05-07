Um homem condenado por estupro e considerado foragido da Justiça foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, 7, em Cristais Paulista. Segundo a corporação, ele tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes (SP), após condenação com trânsito em julgado.

A captura foi realizada por policiais civis da Delegacia de Cristais Paulista durante diligências investigativas na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o procurado foi localizado em uma residência do município.

No local, os policiais informaram o homem sobre a ordem judicial e deram voz de prisão. Segundo a corporação, ele não apresentou resistência durante a abordagem.