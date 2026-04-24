24 de abril de 2026
TRÂNSITO

Motociclista morre após colisão com caminhão em Orlândia

Por Hevertom Talles | da Redação
A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Beneficente Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos
Um acidente de trânsito com morte foi registrado na noite dessa quinta-feira, 23, na Marginal Direita, entre a rua 16 e a avenida 18, em Orlândia, a 75 km de Franca.

Segundo as informações, um homem conduzia uma motocicleta quando colidiu com um caminhão. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Beneficente Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.

O motociclista foi identificado como Bento Ivan Pereira, de 61 anos.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias e as causas da ocorrência.

