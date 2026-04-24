Um acidente de trânsito com morte foi registrado na noite dessa quinta-feira, 23, na Marginal Direita, entre a rua 16 e a avenida 18, em Orlândia, a 75 km de Franca.
Segundo as informações, um homem conduzia uma motocicleta quando colidiu com um caminhão. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Beneficente Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.
O motociclista foi identificado como Bento Ivan Pereira, de 61 anos.
A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias e as causas da ocorrência.
