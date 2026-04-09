Após ser absolvido pela Justiça por falta de provas em todas as acusações, o garçom de 40 anos apontado como suspeito de abusar dos próprios filhos e de supostamente ter envolvimento no desaparecimento do menino Wesley, em Franca, falou pela primeira vez em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, nesta quinta-feira, 9. Ele afirmou que pretende recorrer judicialmente e cobrar que a ex-companheira prove tudo o que disse.

“Ela me acusou de ter feito isso com meus filhos, de ter pegado a blusa do menino Wesley. Agora ela vai ter que provar na Justiça. Vamos ver se tem justiça mesmo nesse país”, declarou.

O homem foi investigado após denúncias feitas pela ex-companheira em 2024. Apesar da repercussão e da gravidade das acusações, a Justiça entendeu que não há provas suficientes para condenação.