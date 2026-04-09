A defesa de um dos acusados de integrar um suposto esquema de agiotagem em Franca afirmou que já está recorrendo novamente das prisões decretadas pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e tenta reverter a decisão junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo o advogado, não há expectativa de soltura na audiência de custódia, marcada para esta quinta-feira, 10, mas os recursos já estão sendo protocolados na tentativa de revogação da prisão.

O posicionamento foi dado por Rafael Spirlandeli, advogado de Thiago Giacomini Cravo, um dos investigados presos na noite desta quarta-feira, 9. Em nota enviada ao portal GCN/Sampi, o defensor criticou duramente a decisão judicial.

'Uma grande injustiça vivemos hoje'

“O direito e a justiça foram esquecidos com essa decisão do tribunal de justiça. Prender indiscriminadamente todos os réus sem individualizar as condutas é um grande retrocesso jurídico. Thiago tinha ciência desde quarta-feira que seria novamente preso e com serenidade aguardou o cumprimento da prisão. Nos quatro meses que ficou em liberdade, cuidou de sua família e trabalhou de forma lícita, sem nenhum descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz. Uma grande injustiça vivemos hoje”, disse o advogado Rafael Spirlandeli, em nota.