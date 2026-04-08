08 de abril de 2026
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NO ÂNGELA ROSA

Motociclista fica ferido após caminhão cortar a frente; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes da colisão entre moto e caminhão no Jardim Ângela Rosa, em Franca
Momento antes da colisão entre moto e caminhão no Jardim Ângela Rosa, em Franca

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente contra um caminhão na tarde desta quarta-feira, 8, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão tentou fazer a conversão pela rua Jabra Abrahão e não respeitou o sinal de parada obrigatória.

O motociclista, que seguia pela avenida, não conseguiu desviar a tempo e bateu na parte da carroceria do caminhão.

Apesar do impacto, a vítima estava em baixa velocidade e sofreu apenas escoriações leves. Não há informações sobre a necessidade de encaminhamento hospitalar.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente devem ser apuradas.

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