Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente contra um caminhão na tarde desta quarta-feira, 8, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão tentou fazer a conversão pela rua Jabra Abrahão e não respeitou o sinal de parada obrigatória.
O motociclista, que seguia pela avenida, não conseguiu desviar a tempo e bateu na parte da carroceria do caminhão.
Apesar do impacto, a vítima estava em baixa velocidade e sofreu apenas escoriações leves. Não há informações sobre a necessidade de encaminhamento hospitalar.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente devem ser apuradas.
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