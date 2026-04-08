Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente contra um caminhão na tarde desta quarta-feira, 8, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão tentou fazer a conversão pela rua Jabra Abrahão e não respeitou o sinal de parada obrigatória.

O motociclista, que seguia pela avenida, não conseguiu desviar a tempo e bateu na parte da carroceria do caminhão.