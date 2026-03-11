Uma operação integrada entre a Polícia Militar e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo fiscalizou veículos utilizados no transporte escolar na tarde da última terça-feira, 10, em Igarapava. A ação teve como objetivo verificar se ônibus e vans que prestam o serviço estavam com a documentação e autorizações exigidas para transportar estudantes.
Durante a operação, foram abordados veículos do transporte escolar do serviço público municipal e também vans particulares.
Segundo a Polícia Militar, dois veículos apresentaram irregularidades. Eles não possuíam as licenças expedidas pelo Detran-SP que autorizam a prestação do serviço de transporte escolar. Além disso, um deles estava com o licenciamento vencido, referente ao exercício de 2024.
As infrações foram registradas e os responsáveis pelos veículos receberam as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.
De acordo com a Polícia Militar, operações desse tipo são realizadas para garantir mais segurança no transporte de alunos e assegurar que os veículos estejam em condições adequadas para o serviço.
