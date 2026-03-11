O Ministério Público de Minas Gerais denunciou dois motoristas de caminhão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio após um acidente registrado na ponte sobre o Rio Grande, na rodovia AMG-2540, entre as cidades de Conceição das Alagoas (MG) e Miguelópolis (SP).

Atualmente, a ponte está interditada por conta de problemas estruturais.

Segundo a denúncia, a batida aconteceu na madrugada de 1º de julho de 2025 e resultou na morte do motorista Waldomiro de Oliveira Silva, após o carro que ele conduzia cair no rio. Outro motorista também foi atingido pelos caminhões, mas sobreviveu.