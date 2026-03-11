Um jovem de 20 anos morreu após sofrer um acidente de moto nesta quarta-feira, 11, no loteamento Paulo Lopes, em Ituverava, na região de Franca. A vítima foi identificada como Thiago Rodrigues Cardoso, morador da cidade.
De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo telefone 190 após um morador informar que havia um homem caído na via pública. A suspeita inicial era de que ele teria perdido o controle da motocicleta e batido contra um poste de energia.
Quando a equipe policial chegou ao local, o motociclista já estava sendo socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo os socorristas, a vítima apresentava múltiplas fraturas e traumatismo cranioencefálico (TCE). O jovem foi levado ao Pronto-socorro da Santa Casa de Ituverava, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
No local do acidente, a motocicleta foi encontrada a cerca de 20 metros de distância do ponto onde o condutor estava caído, próximo a um poste de energia.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.
