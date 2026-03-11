Uma lanchonete teve o hidrômetro quebrado durante a madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, em Franca. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um homem força a estrutura até estourar os canos e utiliza a água que começou a vazar para tomar banho no local.

De acordo com as imagens, o caso aconteceu por volta de 1h da madrugada. O homem chega em frente ao comércio, observa o hidrômetro e, em seguida, tira a camiseta. Logo depois ele consegue abrir a grade de proteção que fica no local e começa a forçar os canos com as mãos, tentando quebrar o equipamento.

Sem conseguir inicialmente, ele passa a dar chutes na estrutura. Após alguns segundos de tentativas, o hidrômetro acaba se rompendo e a água começa a jorrar com força. Aproveitando o vazamento, o homem coloca os pés sob a água e começa a se lavar.