Uma lanchonete teve o hidrômetro quebrado durante a madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, em Franca. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um homem força a estrutura até estourar os canos e utiliza a água que começou a vazar para tomar banho no local.
De acordo com as imagens, o caso aconteceu por volta de 1h da madrugada. O homem chega em frente ao comércio, observa o hidrômetro e, em seguida, tira a camiseta. Logo depois ele consegue abrir a grade de proteção que fica no local e começa a forçar os canos com as mãos, tentando quebrar o equipamento.
Sem conseguir inicialmente, ele passa a dar chutes na estrutura. Após alguns segundos de tentativas, o hidrômetro acaba se rompendo e a água começa a jorrar com força. Aproveitando o vazamento, o homem coloca os pés sob a água e começa a se lavar.
Depois de alguns minutos, ele deixa o local sem fechar o registro, permitindo que a água continue vazando em grande quantidade.
Os proprietários perceberam o problema apenas na manhã desta quarta-feira, quando chegaram para abrir o estabelecimento e encontraram o comércio sem abastecimento de água. Além dos danos no hidrômetro, o vazamento também causou prejuízos no funcionamento da lanchonete e nas vendas do dia.
As imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação do homem, que até o momento não foi localizado.
