11 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATALIDADE

Homem de 35 anos é a vítima de atropelamento em rodovia

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp/GCN
Domingos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi atropelado por van na rodovia Anhanguera, em Igarapava
Domingos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi atropelado por van na rodovia Anhanguera, em Igarapava

Domingos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi identificado como a vítima de um atropelamento ocorrido na manhã desta terça-feira, 10, na Rodovia Anhanguera, em Igarapava, na região de Franca.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passou por exames e depois foi liberado para os familiares.

Segundo informações apuradas, Domingos morava em Igarapava, onde também reside sua irmã. Após os procedimentos legais, o corpo foi colocado em translado para Santa Rita, no Maranhão, cidade natal da vítima, onde ocorrerá o sepultamento previsto para a noite desta quarta-feira.

Como foi o acidente

O pedestre foi atropelado por volta de 6h, no sentido sul da rodovia Anhanguera, em Igarapava. Ele foi tentar atravessar a via, quando foi atingido por um van branca. Com o impacto, o homem foi arremessado a 40 metros e caiu no canteiro central da pista, segundo registro do portal Artesp.

Leia mais:
Pedestre morre atropelado por van ao tentar atravessar rodovia

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários