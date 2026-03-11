Domingos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi identificado como a vítima de um atropelamento ocorrido na manhã desta terça-feira, 10, na Rodovia Anhanguera, em Igarapava, na região de Franca.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passou por exames e depois foi liberado para os familiares.

Segundo informações apuradas, Domingos morava em Igarapava, onde também reside sua irmã. Após os procedimentos legais, o corpo foi colocado em translado para Santa Rita, no Maranhão, cidade natal da vítima, onde ocorrerá o sepultamento previsto para a noite desta quarta-feira.

Como foi o acidente