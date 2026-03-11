Domingos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi identificado como a vítima de um atropelamento ocorrido na manhã desta terça-feira, 10, na Rodovia Anhanguera, em Igarapava, na região de Franca.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passou por exames e depois foi liberado para os familiares.
Segundo informações apuradas, Domingos morava em Igarapava, onde também reside sua irmã. Após os procedimentos legais, o corpo foi colocado em translado para Santa Rita, no Maranhão, cidade natal da vítima, onde ocorrerá o sepultamento previsto para a noite desta quarta-feira.
Como foi o acidente
O pedestre foi atropelado por volta de 6h, no sentido sul da rodovia Anhanguera, em Igarapava. Ele foi tentar atravessar a via, quando foi atingido por um van branca. Com o impacto, o homem foi arremessado a 40 metros e caiu no canteiro central da pista, segundo registro do portal Artesp.
Leia mais:
Pedestre morre atropelado por van ao tentar atravessar rodovia
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.