11 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO DE FRANCA

Mototaxista fica ferido após batida entre motos na Major Nicácio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Equipe do Corpo de Bombeiros prestam primeiros socorros ao mototaxista, após acidente na Major Nicácio
Equipe do Corpo de Bombeiros prestam primeiros socorros ao mototaxista, após acidente na Major Nicácio

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um mototaxista ferido na manhã desta quarta-feira, 11, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Cavaleiro Ângelo Pressoto, nas proximidades da empresa Anatomic Gel, em Franca. A colisão ocorreu quando um mototaxista que conduzia uma Yamaha Factor preta, com um passageiro na garupa, tentava realizar uma conversão para acessar o sentido Centro e acabou sendo atingido na traseira por uma mulher que pilotava uma Honda Bis.

Segundo informações apuradas no local, o mototaxista levava um jovem passageiro que seguia para o trabalho. Eles trafegavam pela avenida Major Nicácio, subindo no sentido bairro–Centro, quando o condutor iniciou a conversão.

No momento da manobra, a motocicleta Honda Bis colidiu na traseira da moto do mototaxista. Com o impacto, os dois veículos caíram na via.

O mototaxista sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a Santa Casa de Franca para atendimento médico.

O jovem que estava na garupa não se feriu e permaneceu consciente no local, após o acidente. A condutora da outra motocicleta também não sofreu ferimentos e permaneceu no local, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários