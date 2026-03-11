Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um mototaxista ferido na manhã desta quarta-feira, 11, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Cavaleiro Ângelo Pressoto, nas proximidades da empresa Anatomic Gel, em Franca. A colisão ocorreu quando um mototaxista que conduzia uma Yamaha Factor preta, com um passageiro na garupa, tentava realizar uma conversão para acessar o sentido Centro e acabou sendo atingido na traseira por uma mulher que pilotava uma Honda Bis.
Segundo informações apuradas no local, o mototaxista levava um jovem passageiro que seguia para o trabalho. Eles trafegavam pela avenida Major Nicácio, subindo no sentido bairro–Centro, quando o condutor iniciou a conversão.
No momento da manobra, a motocicleta Honda Bis colidiu na traseira da moto do mototaxista. Com o impacto, os dois veículos caíram na via.
O mototaxista sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a Santa Casa de Franca para atendimento médico.
O jovem que estava na garupa não se feriu e permaneceu consciente no local, após o acidente. A condutora da outra motocicleta também não sofreu ferimentos e permaneceu no local, onde prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
